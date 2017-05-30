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Предлагаем ТОП-5 лучших продуктов для быстрых и полезных перекусов.

Семечки

Их приходится отшелушивать, поэтому перекус занимает больше времени. Это в свою очередь означает, что вы съедите меньше калорий, так как у организма будет время осознать, что вы уже сыты. Храните пачку семечек у себя в столе, чтобы вы могли перекусить ими в любое время после обеда.

Йогурт и мюсли

Положите порцию йогурта в пластиковый контейнер и смешайте со столовой ложкой мюсли. Семена, орехи и сушеные фрукты содержат много витаминов, а овсяные хлопья — отличный источник волокон.

Половина сэндвича

Чтобы утолить голод, вполне достаточно половины сэндвича в обед, особенно, если у вас уже был перекус. Попробуйте ограничиться супом и половиной сэндвича и сохранить вторую половину для полдника. Ключ к успеху — самоконтроль!

Оладьи с медом

Во время обеденного перерыва вместо кусочка торта с чаем, съешьте творожные оладьи с яблоками. В результате организм все равно получит сладкое, но без обильного содержания масла, и наберет всего 150 калорий.

Свежие фрукты

Любые свежие фрукты, такие как персики, яблоки, груши, апельсины, клубника, – отличный источник витаминов и клетчатки. В летнее время вы можее выбрать персик в качестве продукта для перекуса. В нем много клетчатки, ниацина (витамина В3), калия, бета-каротина и витамина А, плюс 20% рекомендуемой суточной нормы витамина С. Ниацин обеспечивает организм энергией и дарит коже здоровье и молодость.

Вместо персика можно съесть апельсин. Процесс снятия кожуры моментально убивает чувство голода, но мякоть отлично насыщает, а цитрусовый аромат действует как глоток пробуждающего кофе!

Источник: Ivona