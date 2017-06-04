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Исследование продемонстрировало: после употребления красного мяса организм человека тратит слишком много сил и энергии на переваривание этого продукта, что, в свою очередь, нарушает романтическую атмосферу.

Кроме того, негативное влияние на сексуальную жизнь оказывает пища, повышающая показатели сахара в крови.

Она способствует быстрой утомляемости и снижает уровень полового влечения. К таким продуктам относят сладкую газировку, гамбургеры, хот-доги, картофель фри, алкогольные коктейли, мороженое, печенье, чипсы, пиво, фаст-фуд.

В то же время, эксперимент ученых помог найти те продукты, которые повышают уровень сексуального влечения. Чтобы сохранить романтичную атмосферу, авторы изыскания рекомендуют ввести в рацион питания грецкие орехи. Оказывается, орехи необходимо есть после жирной пищи, так как они мешают процессу сужения артерий, а также влияют на то, как артерии реагируют на физически нагрузки. Следовательно, выносливость человека повышается, что, в свою очередь, гарантирует более качественный половой акт.

Руководители исследования определили, что для улучшения сексуальной жизни следует употреблять примерно восемь орехов с едой за четыре часа до полового акта с партнером.

Для улучшения сексуальной жизни пары специалисты рекомендуют обратить внимание на бобовые и семечки (особенно фасоль, арахис, подсолнечник и семена тыквы). Эти продукты содержат аргинин, который значительно повышает уровень сексуального возбуждения у представительниц прекрасного пола. Более того, данные продукты положительно влияют на женщину даже в период менопаузы.

Наиболее подходящей диетой для сохранения сексуальной гармонии между партнерами ученые считают Средиземноморский рацион питания. Он помогает людям с метаболическим синдромом улучшить сексуальную жизнь.

Источник: Новости Ю