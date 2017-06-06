Woman |

Смузи – настоящий кладезь витаминов и других полезных веществ. А за счет того, что в них много клетчатки, они способствуют улучшению пищеварительного процесса и улучшают кожу.

Специалисты говорят, что благодаря смузи можно уменьшить жирность, сузить поры, уменьшить количество прыщей и придать коже сияние.

Ягодный смузи

Когда хочется взбодрить кожу и придать ей свежести, по утрам (или вечерам) пейте ягодный смузи. Какого-то особого рецепта нет – вы можете класть в брендер любые ягоды, которые у вас есть в холодильнике. Главное, чтобы они были свежими. Помните, что ягоды идеально сочетаются с мятой.

Смузи из моркови и апельсина

Когда нужно поработать с жирностью кожи, начинайте свой день с морковно-апельсинового смузи. Витамин А, которым богата морковь и витамин С, который содержится в апельсине, быстро приведут вашу кожу в порядок.

Для приготовления коктейля, вам понадобится: 1 морковь и 1 апельсин.

Молодая капуста, огурец и зелень

Если у вас есть расширенные поры, пускай ваш выбор упадет на сочетание молодой капусты, огурца и зелени. Четверть небольшой капусты, смешайте с 1 огурцом и любой зеленью, которая у вас есть. Далее – дело за блендером.

Банан-клубника

Для придания коже сияния, лучше всего работает классический смузи из банана и клубники. Один банан и 6-7 ягод клубники не только заставят кожу светиться, но и будут отличным десертом.

Как готовить смузи

Для приготовления смузи положите необходимые ингредиенты в чашу блендера. Добавьте, половину стакана чистой воды и измельчите все до однородной массы. Коктейль готов.

Важно: смузи лучше всего пить в качестве завтрака или ужина.

Источник: Единственная