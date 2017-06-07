Woman |

Женщины не способны подавить чувство голода силой мысли. Такое заявление сделали ученые после проведения эксперимента. В исследовании принимали участие мужчины и женщины.

Специалисты предложили испытуемым на 17 часов отказаться от приема пищи. В качестве альтернативы ученые рекомендовали людям отвлечься мыслями о посторонних и вещах или заняться интересными для себя делами. В процессе исследования выяснилось, что мужчины с легкостью справились с поставленной перед ними задачей, а вот женщины потерпели фиаско.

Ученые с помощью приборов определили способность представителей сильного пола подавлять желание поесть. Активность соответствующего участка коры головного мозга у мужчин находилась на очень низком уровне, то есть они под воздействием силы мысли могут подавить чувство голода. С женщинами ситуация оказалась противоположной, несмотря на все усилия они неспособны отказаться от еды, – заявляют эксперты, проводившие исследование.

Ранее ученые говорили о том, что жирная пища действует на человека, как наркотическое вещество. От этого у людей может развиться настоящая зависимость, с которой очень сложно справиться.

Источник: VladTime.ru