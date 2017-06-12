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От обилия овощей и мяса мы нередко сталкивается с такими проблемами, как вздутие живота и колики. Однако избавиться от этих неприятных явлений можно, регулярно употребляя всего лишь несколько самых простых продуктов.

Бананы

Они прочищают кишечник, помогают вывести застоявшуюся жидкость из организма и подавляют сильное газообразование, поскольку регулируют уровень натрия.

Цельнозерновой хлеб

В нем содержится много клетчатки, поэтому желудок будет работать лучше. Таким образом, можно уменьшить вздутие.

Яблоки

Яблочная кислота убирает все симптомы вздутия, колики и помогают желудку нормально функционировать.

Фенхель

Отвар из фенхеля останавливает излишнее газообразование, снимает тяжесть в желудке и налаживает пищеварение. Благодаря этому средству организм сможет справиться даже со сложной едой.

Имбирь

Употребляя тертый имбирь или добавляя его в чай, всего за несколько минут удастся снять все неприятные симптомы вздутия. Однако на него нельзя налегать тем, кому запрещена острая пища.

Негазированная вода

Вода регулирует скорость и активность пищеварения. При проблемах с пищеварением именно большое количество воды поможет организму справить с тяжелой едой.

Источник: НовостиЮ