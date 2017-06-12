Какие продукты улучшают пищеварение
От обилия овощей и мяса мы нередко сталкивается с такими проблемами, как вздутие живота и колики. Однако избавиться от этих неприятных явлений можно, регулярно употребляя всего лишь несколько самых простых продуктов.
Бананы
Они прочищают кишечник, помогают вывести застоявшуюся жидкость из организма и подавляют сильное газообразование, поскольку регулируют уровень натрия.
Цельнозерновой хлеб
В нем содержится много клетчатки, поэтому желудок будет работать лучше. Таким образом, можно уменьшить вздутие.
Яблоки
Яблочная кислота убирает все симптомы вздутия, колики и помогают желудку нормально функционировать.
Фенхель
Отвар из фенхеля останавливает излишнее газообразование, снимает тяжесть в желудке и налаживает пищеварение. Благодаря этому средству организм сможет справиться даже со сложной едой.
Имбирь
Употребляя тертый имбирь или добавляя его в чай, всего за несколько минут удастся снять все неприятные симптомы вздутия. Однако на него нельзя налегать тем, кому запрещена острая пища.
Негазированная вода
Вода регулирует скорость и активность пищеварения. При проблемах с пищеварением именно большое количество воды поможет организму справить с тяжелой едой.
Источник: НовостиЮ