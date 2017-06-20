Блюдо сезона: ленивые вареники с клубникой
фото: скриншот с сайта http://bookingcook.ru
Ленивые вареники — идеальный рецепт для летнего сезона: вкусно, быстро и просто. Для приготовления ленивых вареников нужно минимум ингредиентов и около получаса времени.
Готовится из творожной массы и обычного творога. Не такой полезный как ленивые вареники из обычного творога без сахара, но не менее вкусный. Практически - рецепт из детства.
Ингредиенты
Творог обычный 9% — 200 грамм
Творожная масса с изюмом — 200 грамм
Яйцо куриное — 1 шт
Мука пшеничная — 0.5 стакана
Масло сливочное — по 1 ч ложке на порцию
Клубника или любые свежие ягоды
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Смешиваем в миске творог, творожную массу. яйцо куриное и просеянную пшеничную муку.
фото: скриншот с сайта http://bookingcook.ru
Формируем из творожной массы колбаски, оставляем на присыпанной мукой доске.
фото: скриншот с сайта http://bookingcook.ru
Готовые творожные колбаски могут спокойно пролежать в холодильнике сутки (только накройте их пакетом или положите в контейнер и накройте крышкой).
Перед приготовлением творожные колбаски разрезаем на небольшие кусочки, каждый кусочек придавливаем вилкой, чтобы сформировать вареник.
фото: скриншот с сайта http://bookingcook.ru
Отвариваем ленивые вареники в кипящей подсоленной воде около 3 минут (после всплывающие не дольше 1 минуты).
Готовые ленивые вареники достаем шумовкой, даем стечь воде и перекладываем в миску.
Добавляем сливочное масло и перемешиваем.
Ленивые вареники подаем со сметаной, клубникой и любыми свежими фруктами и/или ягодами (либо с вареньем).
фото: скриншот с сайта http://bookingcook.ru
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
По материалам: BookingCook Blog