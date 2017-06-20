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фото: скриншот с сайта http://bookingcook.ru

Ленивые вареники — идеальный рецепт для летнего сезона: вкусно, быстро и просто. Для приготовления ленивых вареников нужно минимум ингредиентов и около получаса времени.

Готовится из творожной массы и обычного творога. Не такой полезный как ленивые вареники из обычного творога без сахара, но не менее вкусный. Практически - рецепт из детства.

Ингредиенты

Творог обычный 9% — 200 грамм

Творожная масса с изюмом — 200 грамм

Яйцо куриное — 1 шт

Мука пшеничная — 0.5 стакана

Масло сливочное — по 1 ч ложке на порцию

Клубника или любые свежие ягоды

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Смешиваем в миске творог, творожную массу. яйцо куриное и просеянную пшеничную муку.

фото: скриншот с сайта http://bookingcook.ru

Формируем из творожной массы колбаски, оставляем на присыпанной мукой доске.

фото: скриншот с сайта http://bookingcook.ru

Готовые творожные колбаски могут спокойно пролежать в холодильнике сутки (только накройте их пакетом или положите в контейнер и накройте крышкой).

Перед приготовлением творожные колбаски разрезаем на небольшие кусочки, каждый кусочек придавливаем вилкой, чтобы сформировать вареник.

фото: скриншот с сайта http://bookingcook.ru

Отвариваем ленивые вареники в кипящей подсоленной воде около 3 минут (после всплывающие не дольше 1 минуты).

Готовые ленивые вареники достаем шумовкой, даем стечь воде и перекладываем в миску.

Добавляем сливочное масло и перемешиваем.

Ленивые вареники подаем со сметаной, клубникой и любыми свежими фруктами и/или ягодами (либо с вареньем).

фото: скриншот с сайта http://bookingcook.ru

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

По материалам: BookingCook Blog