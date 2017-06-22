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Вся страна отмечает праздник Лиго. Разумеется, без ароматного шашлыка не обойтись. Предлагаем некоторые вкусные рецепты.

Первым делом нужно выбрать качественное мясо и правильно его замариновать. Иначе толку даже от самого изысканного маринада будет мало. Для шашлыков лучше всего подходит мясо молодых животных, свежее и с небольшим количеством жира. Нарезают его небольшими одинаковыми кусочками, чтобы они успели равномерно прожариться на тлеющих углях внутри и снаружи. Перед пикником мясо следует заблаговременно охладить, но ни в коем случае не замораживать.

Чтобы мясо как следует пропиталось, стало мягким и нежным, в среднем требуется 12 часов, проведенных в холодильнике. Для некоторых рецептов достаточно и трех часов. В этом случае мягкость мясу придаст свежевыжатый сок киви, граната или ананаса, а также натертая цедра лимона. Более нежным мясо становится в присутствии черного перца и молотой зиры. А вот уксус следует использовать осторожно. Избыток уксуса заглушит вкус мяса и сделает его очень сухим и жестким.

Не забудьте добавить в маринад любимые специи: черный и красный перец, кориандр, сушеную и свежую зелень, чили, базилик или лавровый лист. Только не смешивайте приправы из разных рецептов — результат может не оправдать ожиданий. А чтобы точно не ошибиться, можно приобрести готовую универсальную приправу для шашлыка в магазине.

Луковая простота

Луковый маринад идеально подходит для свинины, баранины и говядины

Самый простой маринад для мяса делается из репчатого лука. На 1 кг сырого мяса мы возьмем 700 г лука и 2 ч. л. черного перца. Луковицы очищаем от шелухи, натираем на мелкой терке или пюрируем в блендере. Нам важно, чтобы в результате получилась жидкая луковая кашица. Смешиваем ее с черным перцем и маринуем мясо в полученной смеси не менее трех часов. Непосредственно перед жаркой шашлыка от лукового маринада нужно полностью избавиться. Такой рецепт идеально подходит для свинины, баранины и говядины. А вот для нежного мяса курицы он будет резковат.

Медово-горчичные объятия

Медово-горчичным маринадом можно смазать мясо прямо перед приготовлением

По мнению многих знатоков, самый быстрый маринад для мяса — медово-горчичный. Его особенность заключается в том, что он вообще не требует маринования. Мясо можно смазать им прямо перед приготовлением. Итак, смешиваем по 1 ст. л. горчицы и меда, по 1 ч. л. молотого тмина и черного перца и добавляем сюда свежую цедру одного апельсина. Взбиваем все компоненты блендером в однородную массу и везем ее с собой на пикник. Перед жаркой тщательно промазываем все кусочки мяса соусом, нанизываем их на шампуры и укладываем на мангал. Лучше всего такой маринад сочетается с бараниной. Впрочем, для говядины и свинины он тоже вполне подойдет.

Томатное очарование

Томатный маринад особенно гармонирует со свининой и говядиной

Томатный соус и шашлыки — это классика жанра. Как сделать маринад для мяса из помидоров? Первым делом необходимо выжать из свежих томатов 300 мл сока и смешать его со 100 мл яблочного уксуса. А еще лучше взять вместо него такое же количество сухого белого вина. Мясо нарезаем небольшими кусочками, натираем их смесью из черного перца, кориандра и мускатного ореха. Выкладываем шашлык в глубокую кастрюлю, перемежая с кольцами лука, а затем заливаем его смесью из томатного сока и уксуса. Чтобы шашлык дошел до нужной кондиции, его нужно выдержать в холодильнике целую ночь. Такой маринад особенно гармонирует со свининой и говядиной.

Кефирная нежность

Кефирный маринад подойдет для приготовления свинины, говядины и цыплят

Некоторые знатоки скептически воспринимают рецепт маринада мяса для шашлыка на основе кефира. Однако благодаря ему мясо получается особенно нежным, сочным и вкусным. На 1 кг сырого мяса нам потребуется 500 мл кефира жирностью не более 2,5 %, а также 500 г репчатого лука, 5 горошин черного перца и ½ ст. л. приправы хмели-сунели. Лук мелко нарезаем кубиками и слегка придавливаем. Смешиваем его со специями и охлажденным кефиром, заливаем полученной смесью кусочки мяса. Чтобы маринад проник во все уголки, тщательно встряхиваем кастрюлю с шашлыком и ставим в холодильник минимум на 3 часа. Этот вариант маринада можно использовать для приготовления свинины, говядины и цыплят.

Гранатовый хмель

Гранатовый маринад делает нежным даже самое жесткое мясо

Гурманы считают одним из лучших маринадов для мяса гранатовый маринад. Он не только удачно подчеркивает тонкие вкусовые нотки, но и делает нежным даже самое жесткое мясо. Для начала мелко шинкуем крупную луковицу, пучок мяты и кинзы. Сдабриваем все ингредиенты 1 ч. л. черного перца и тщательно натираем полученной смесью кусочки мяса. Выкладываем шашлык вместе с зеленью и луком в кастрюлю, а затем заливаем его 2 стаканами гранатового сока и ½ стакана водки. В таком виде оставляем шашлык в холодильнике на ночь. Гранатовый маринад — универсален, поэтому прекрасно дополнит любое мясо.

Источник: Едим Дома