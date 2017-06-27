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Тех, кто хочет ограничить количества сахара в рационе и исключил из своего меню сладости, ждет неприятный сюрприз: так называемый скрытый сахар есть в очень многих продуктах!

Впрочем, следует различать продукты натурального происхождения (молоко, фрукты, некоторые виды овощей и злаки), в которых содержится натуральный сахар, от тех, где он представлен в переработанном виде. Не стоит отказываться от овощей или каш только потому, что в них есть сахар: это как раз тот вид сахара, который идет на пользу организму, заряжая его энергией. А вот переработанные продукты должны стать для вас табу – если вы хотите быть стройной и здоровой. Расскажем о продуктах со скрытым сахаром, от которых лучше отказаться.

Соусы

В самых любимых вами соусах (барбекю, кетчупе, медовом и так далее) довольно много сахара. Скажем, на 1 столовую ложку кетчупа приходится 1 чайная ложна сахара!

Соленые крекеры

Вы решили отказаться от песочного печенья и перейти на соленые крекеры, чтобы не есть сахар? Спешим вас разочаровать: в 100 граммах крекеров содержится 7-12 грамм сахара.

Томатный суп

В любой суп с томатами, борщ или гаспачо, обязательно добавляется сахар - для вкуса. В одной порции томатного супа может быть до 22 грамм сахара!

Энергетические напитки

Если вы с утра никак не можете проснуться, вы наверняка время от времени покупаете энергетики. Знайте: в одной банке может содержаться до 30 грамм сахара.

Йогурт

Конечно, самый лучший вариант йогурта - домашний. Если же вы покупаете магазинный, знайте: даже в обезжиренном содержится сахар, ведь иначе он был бы таким кислым, что пить его было бы невозможно. В йогурте может содержаться до 34 грамм сахара в одном маленьком пластиковом стаканчике.

Булочки

При приготовлении булочек всегда используется сахар! Правда, его немного, всего 6 грамм на булочку, но все же вы должны это учитывать.

Консервированные овощи

Сахар нередко выступает в роли консерванта, например, при заготовке овощей и фруктов впрок. Например, сахар добавляют в консервированную кукурузу, кабачки, капусту, горох. Так, в одной банке консервированной кукурузы может быть до 37 грамм сахара.

Вяленое мясо

При его приготовлении также используется сахар, правда, немного. В 100 граммах вяленой говядины содержится до 6 грамм сахара.

Источник: Домашний Очаг