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Многим давно известно, что мужчины больше настроены на романтический лад, когда сыты. Как выяснилось, представительницы слабого пола не уступают им в этом вопросе.

Ученые из Пенсильванского университета и университета Дрекселя провели эксперимент, в котором приняли участие представители обоих полов. Студентам запрещалось принимать пищу за восемь часов до начала эксперимента. Затем во время сканирования мозга на МРТ им показывали различные изображения. Изображения состояли из нейтральных и романтических картинок. Реакции на романтику у голодных студентов практически не наблюдалось, только после приема пищи у них появлялся

Исследователи выяснили, что разные виды пищи по-разному влияют на настроение участников. К примеру, после того как студентам давали шоколад, они реагировали они более позитивно. Это объясняется тем, что сладкое способствует выработке дофамина, гормона «счастья».

Таким образом ученые доказали, что независимо от пола, у людей более романтическое настроение после приема пищи.

Источник: VladTime