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Специалисты из Голландии предложили новый рецепт для приучения себя к меньшему количеству пищи – это особенно актуально для тех, кто хочет бороться с лишним весом без использования диет. Их идея заключается в том, чтобы класть в тарелку несъедобные предметы.

Продуктовый дизайнер Мари Фогельцан разработала уникальный способ, позволяющий добиться уменьшения количества потребляемой пищи – это своего рода обман мозга посредством зрительного эффекта. Фогельцан создала серию предметов из камня, покрытых термостойким силиконом. «Камни добавляют еде веса, а также служат в качестве нагревательных или охлаждающих элементов при хранении пищи», — пояснила автор необычной идеи.

Специалист высказалась о том, что размещение на тарелке с едой несъедобных предметов побуждает мозг воспринимать ее по-другому. Объем содержимого тарелки для него становится весомее, существеннее. Это, в свою очередь, влияет на быстрое насыщение, хотя фактически человек съедает меньшее количество пищи.

Ученые подчеркнули, что питание тесно связано с визуальной активностью — решение об окончании приема пищи зависит от зрения. Наблюдение того, сколько человек съел, в значительной мере определяет, насколько сытым он будет себя чувствовать, — это подтвердилось при исследованиях.

Источник: НовостиЮinfo