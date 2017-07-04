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фото: https://www.instagram.com/alphafoodie

Самира Казан (Samira Kazan) — популярный фуд-блогер из Лондона. На ее профиль в Instagram подписаны почти 500 тыс. человек, а на самой страничке можно найти много вкусных и полезных рецептов на любой вкус.

Самира признается, что идея завести блог пришла к ней случайно. Девушка часто пропускала завтраки, из-за чего ближе к ночи у нее просыпался аппетит. «Я стала придумывать рецепты вкусных и сытных блюд на утро, — вспоминает Самира. — Вскоре я решила поделиться ими с друзьями, а затем — и со всеми остальными. Так я завела свой блог».

фото: https://www.instagram.com/alphafoodie

С тех пор завтрак стал для Самиры основным приемом пищи. На ужин девушка предпочитает салат и овощи на гриле.

«Мой рацион включает много фруктов и злаков, — рассказывает блогер. — В качестве перекуса я выбираю орехи, особенно мне нравится миндаль. А вода с добавлением лимона и мяты помогает мне поддерживать себя в тонусе весь день».

Публикация от Samira Kazan - London (@alphafoodie) Июл 2 2017 в 10:38 PDT

Чтобы оставаться стройной, Самира следует правилу 80/20. «80% времени я ем здоровую пищу, а в оставшиеся 20% — могу позволить себе что-то вредное, но в умеренных количествах», — говорит Казан.

Публикация от Samira Kazan - London (@alphafoodie) Июн 20 2017 в 10:45 PDT

Публикация от Samira Kazan - London (@alphafoodie) Июн 15 2017 в 6:00 PDT

Публикация от Samira Kazan - London (@alphafoodie) Июн 14 2017 в 10:35 PDT

Публикация от Samira Kazan - London (@alphafoodie) Июн 6 2017 в 10:40 PDT

Публикация от Samira Kazan - London (@alphafoodie) Июл 2 2017 в 8:15 PDT

Источник: Glamour