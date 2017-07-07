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Название «банан» — это производное от гвинейского названия банема, которое в английском языке немного трансформировалось. А латинское название этого растения Musa sapientum переводится как «пища мудрецов».

Банановое дерево может достигать в высоту до 10 м и 40 см в диаметре. Только на одном таком стебле может вырастать до 300 плодов.

Бананы богаты витамином В6, который отвечает за позитивное мироощущение. Не зря большинство диетологов рекомендуют есть их в течение дня, ведь они служат зарядом энергии и хорошего настроения. По своим питательным свойствам банан в три раза превосходит картофель. А сушеный банан калорийнее обычного в 6 раз. Поэтому тем, кто соблюдает диету, лучше ограничить их употребление.

А вот для тех, кто страдает повышенным артериальным давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями, бананы – просто клад. Ведь один банан содержит до 400 мг калия, столь необходимого при подобных недугах.

Кроме того, банан является поставщиком целого комплекса витаминов, микроэлементов, полезных ферментов, а также веществ, которые ускоряют метаболизм. Поэтому тем, кто следит за фигурой, не стоит полностью отказываться от полезного и вкусного плода.

Купленные бананы не стоит хранить в холодильнике, ведь при низких температурах, ягода наоборот быстрее сгнивает. Лучше купить слегка зеленые бананы, а дома оставить их при комнатной температуре. Вскоре бананы дозреют.

Сегодня в мире существует масса соревнований по поеданию бананов. Это весьма интересная затея, которую проводят во многих странах. Конкурсанты, временами прибегают к весьма странным ухищрениям. Например, эстонец Майт Лепик сумел за 3 минуты съесть 10 бананов. Секрет в том, что он поглощал их вместе с кожурой.

Другой участник соревнований попытался одновременно съесть сразу два неочищенных банана. Парень настолько сильно поперхнулся, что его пришлось забрать в больницу. К счастью, все закончилось хорошо.

Если избегать подобных крайностей и просто регулярно употреблять бананы, они принесут не только пользу организму но и обеспечат хорошее настроение.

Источник: Вокруг света