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Пугающее исследование было опубликовано учеными Калифорнийского университета в Беркли. Оказывается, запах пищи способен стимулировать организм набирать вес.

В этом процессе задействован наш мозг. Он способен влиять на хранение или сжигание жира. И эта способность напрямую связана с обонянием.

Учены проводили эксперимент на лабораторных мышах. Они разделили животных на три группы и кормили их едой с высоким содержанием жира из «Burger King». При этом обычные мыши в 2 раза увеличились в весе, а мыши без обоняния набрали всего 10% своего веса. У третьей группы животных обоняние работало, а в середине эксперимента было отключено. После этого они стали стремительно худеть, хотя качество еды не изменилось.

«Полученные данные означают, что даже кратковременная потеря обоняния улучшает метаболическое здоровье и потерю веса», - пишут исследователи.

Одна из них, Селин Риера, уверена, что это исследование может быть применено к людям.

«Вместе с тем люди, у которых проблемы с обонянием, могут потерять удовольствие от еды и впасть в депрессию. Обоняние очень важно для нормальной жизнедеятельности», - добавляет Селин.

Источник: ELLE