Woman |

Набирающее популярность черное мороженое может снижать эффективность контрацептивов, показало исследование. Входящий в его состав активированный уголь делает подобные таблетки менее действенными, что повышает вероятность незапланированной беременности.

Мороженое с активированным углем, обладающее характерным черным цветом, становится все более популярным. Особенно это лакомство пользуется спросом среди сторонников здорового образа жизни, которые также активно использую активированный уголь, являющийся детоксикационным средством, в соках и салатах.

Публикация от Маргарита (@iamsorocknroll) Июл 14 2017 в 12:32 PDT

Недавно в Великобритании появилась петиция, требующая от производителей черного мороженого помещать на упаковки предупреждающие надписи о том, что его употребление может снизить эффективность оральных контрацептивов.

Активированный уголь используется на протяжении десятилетий в больницах для детоксикации пациентов. Субстанция является абсорбентом, а это значит, что она как бы всасывает в себя токсины из желудка. Но тот же самый механизм позволяет активированному углю абсорбировать и лекарственные средства, включая оральные контрацептивы. В петиции говорится о том, что активированный уголь может снизить эффективность не только средств контроля незапланированной беременности, но и других лекарственных препаратов, предназначенных для борьбы с самыми разными расстройствами.

Публикация от RammyRam (@rammyaroundtheworld) Июл 13 2017 в 6:30 PDT

За две недели данная петиция в интернете собрала почти 20 000 подписей. По данным гинекологов, активированный уголь действительно может снижать эффективность оральных контрацептивов, но только в том случае, если его принимают в огромных дозах. Если же женщина лакомится черным мороженым раз в месяц, то ей не стоит беспокоиться. Только когда это лакомство употребляется ежедневно или по два раза в день, то в этом случае от оральных контрацептивов лучше отказаться, поскольку их эффект действительно может снизиться.

Публикация от @whereannatravels Июл 13 2017 в 4:26 PDT

Источник: комментарии