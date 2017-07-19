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У свежевыжатых соков много плюсов: они выводят токсины, содержат много витаминов, помогают держать фигуру в тонусе и отлично освежают. Есть у них еще одно замечательное свойство — некоторые соки усиливают загар не хуже специальных косметических средств. Они содержат бета-каротин и антиоксиданты, которые помогут вам быстрее загореть и к тому же защитят кожу от преждевременного старения. Такие напитки легко приготовить в домашних условиях: вам понадобятся свежие фрукты и соковыжималка.

Морковный заряд энергии

Смешать ½ стакана апельсинового сока, ¼ стакана морковного сока и ¼ яблочного сока. Добавить немного имбиря.

В морковном соке содержится большое количество бета-каротина: он придает коже оттенок загара и в то же время делает ее упругой. Пейте сок перед тем, как идти на пляж, а чтобы витамин лучше усвоился, добавьте в сок немного сливок.

Ананасовое наслаждение

Смешать ½ стакана яблочного сока и ½ стакана ананасового сока. Добавить немного имбиря и листьев мяты.

Бета-каротин довольно быстро выводится из организма. Чтобы кожа оставалась загорелой как можно дольше, включите в свой рацион ананасовый сок. Благодаря высокому содержанию витамина C он усиливает и поддерживает загар.

Спелый грейпфрут

Смешать ½ стакана апельсинового сока, ¼ стакана морковного сока и ¼ стакана грейпфрутового сока. Добавить 1 чайную ложку куркумы.

Для лучшего эффекта начните пить грейпфрутовый сок за неделю до отпуска. Пить сок лучше утром, натощак: так вы не только подготовите кожу к солнечным ваннам, но и очистите организм от токсинов. Если сок кажется вам слишком кислым, добавьте чайную ложку меда.

Сочная папайя

Смешать ½ стакана апельсинового сока, ¼ стакана морковного сока и ¼ стакана сока папайи.

Благодаря высокому содержанию каротиноидов сок папайи защищает кожу от негативного воздействия солнечных лучей. Пейте сок перед выходом и на пляж и не забывайте про солнцезащитный крем.

Источник: GLAMOUR