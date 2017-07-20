Woman |

20 июля отмечается интересный и пока еще молодой праздник – Международный День Торта (International Cake Day), посвящённый дружбе и миру между людьми, странами, народами. Он проходит под девизом «I CAKE YOU», что значит – «Я приду к тебе с тортом», что, в общем, логично – как, если не тортом с чаем, отпраздновать мир и дружбу?

У истоков этого сладкого праздника лета стоял «Миланский Клуб» Королевства Любви – сообщество друзей, членами которого являются музыканты, кулинары и другие увлеченные творческие натуры. И именно этот творческий союз в 2009 году начал традицию создания совместных музыкальных тортиков, которая затем была поддержана и другими странами.

Впервые в международном масштабе День Торта отмечался 20 июля 2011 года, став одной из инициатив Королевства Любви (международного некоммерческого проекта, реализующего глобальные культурные, гуманитарные и миротворческие инициативы), а проводится он с целью распространения идей мира и дружбы на планете через культуру. Поэтому и девизом Дня стала фраза «I CAKE YOU».

Кстати, каждый год праздник посвящен определенной теме. Так, в 2012 году День Торта проходил по космической теме, потому что космонавтика, как никакая другая область человеческой деятельности, объединяет прогрессивных людей нашей планеты. В 2013 году темой праздника стали слова «Планета Любви» – тема проявления любви к окружающему миру. В 2014-м – «Парад Планет», ведь каждый человек, каждая организация, каждая страна – как отдельная планета, уникальная в своем роде, поэтому данная тема позволяет всем участникам праздника продемонстрировать миру свои таланты и поделиться своими добрыми чувствами. В 2015 году – «В гостях у Сказки». Сказочная тематика открывает безграничные возможности для создателей тортов, которые смогли продемонстрировать чудеса кулинарного мастерства и свои творческие таланты на тему любимых сказок. Тема 2016 года – «Путешествие во Времени».

В 2017 год тема празднования звучит как «Сад Любви». Кондитерам предлагают создавать торты с различными цветками.

В рамках Международного дня Торта проходят выставки тортов, кулинарные шоу и конкурсы, флеш-мобы. Вы тоже можете организовать дружескую вечеринку и порадовать пришедших вкусным тортом.

Источник: Calend.ru