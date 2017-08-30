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Дыня с перцем и солью на завтрак, лимонад из кабачков, спагетти со сливами – предлагаем несколько удивительных рецептов, которые вполне могли бы занять достойное место в лучших столичных ресторанах, но которые легко повторить и дома.

Тосты с дыней

Нам кажется, что такой бутерброд может прекрасно разнообразить утреннее меню. Тем более, что с дыней сейчас проблем точно не будет.

Ингредиенты:

Несладкий творог или творожный сыр

Дыня

Соль

Красный перец

Ростки фасоли

Цельнозерновой хлеб

Способ приготовления:

Нарежьте дыню на небольшие ломтики, не прозрачные, но и не больше полсантиметра.

Намажьте немного поджаренный в тостере или на сковороде ломтик хлеба творогом или сыром. Выложите на бутерброд дыню, посыпьте перцем , чуть-чуть солью. Сверху еще добавьте ростки фасоли и можно подавать.

Салат из помидоров и персиков

Во-первых, это быстро. Во-вторых, вкусно. В-третьих, найти все необходимые ингредиенты не составит труда даже в самом небольшом и скромном магазине. Поверьте, этот салат стоит того, чтобы прописать его у себя на обеденном столе.

Ингредиенты:

1 сладкий помидор

1 сочный персик

Пара веточек базилика

1-2 ст. л. бальзамического уксуса

Черный перец

Способ приготовления

Нарежьте ломтиками помидор и персик. Желательно, чтобы они были одного размера.

Выложите на тарелку ломтики помидора, поместите между ними персик, разложите поверх салата листики базилика. Сбрызнете все бальзамическим уксусом и поперчите.

Арбузный салат

Сегодня, кажется, нет ни одного ресторана, который бы не предлагал свой вариант салата из сочной мякоти арбуза. С чем его только не смешивают: с орехами, зеленью, сырами, овощами, даже грибами. Мы предлагаем более или менее классический вариант арбузного салата.

Ингредиенты:

½ мякоти некрупного арбуза

½ красной луковицы

Пара веточек мяты

Сыр фета (по вкусу)

Черный перец

Соль

Способ приготовления:

Порежьте арбуз на небольшие треугольники. Извлеките из мякоти косточки и разложите кусочки на тарелку.

Очистите лук и порежьте его на небольшие дольки. Фету также порежьте на мелкие кубики. Если ее можно раскрошить, еще лучше.

Распределите по долькам арбуза лук, фету, листики мяты. Посолите и поперчите.

Лимонад из кабачков

Неожиданный освежающий напиток можно приготовить из самых обычных кабачков. Еще одна идея, как оригинально использовать дачный урожай.

Ингредиенты:

1 л воды

6 бутонов гвоздики

1 кабачок

5ст. л. сахара

1 ст. л. фруктового уксуса

1 ст. л. джина

Способ приготовления:

Очистите кабачок, не забудьте также удалить семена.

Нарежьте кабачок кубиками и опустите в кипящую воду. Еще раз доведите все до кипения и положите сахар.

Варите до тех пор, пока кабачок не станет прозрачным.

Теперь добавьте гвоздику и держите на огне еще пару минут.

Снимите напиток с плиты, влейте уксус и джин. Перемешайте и дайте напитку остыть. Уберите в холодильник.

Подавать холодным.

Спагетти со сливами

Слива на самом деле очень универсальный продукт. Она отлично смотрится, как в десертах, так и в супах, и с мясом, и в салатах вместе с овощами. Главное найти подходящий сорт.

Ингредиенты:

200 г слив

200 г спагетти

2 стакана сливок

1 стакан сахара

½ стакана фундука

сливочное масло

соль

Способ приготовления:

Нарежьте сливы на четвертинки, посыпьте сахаром и обжарьте в сливочном масле.

Отварите спагетти и положите в кастрюлю кусочек сливочного масла. Перемешайте.

Перемешайте сливки и сахара и подержите их на огне до загустения.

Спагетти выложить на тарелки, сверху – сливы, полить сливочным соусом.

Источник: marie claire