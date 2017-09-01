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Пицца лучше денег или похвалы от начальства повышает производительность труда. Такой вывод сделал Дэн Ариэли, американский психолог, специалист в области экономики поведения. Информация появилась в издании Vice.

В Израиле на заводе компьютерных чипов было проведено экспериментальное исследование. В начале трудовой недели участникам эксперимента приходило оповещение о том, что если они будут собирать определенное число чипов каждый день, то получат вознаграждение в виде денег (тридцать долларов), похвалы от начальства или пиццы. Двадцать пять процентов рабочих продолжали свою обычную деятельность и уведомлений не получали.

По результатам первого дня исследования лучшим стимулом к повышению производительности послужила пицца – на 6,7% по сравнению с контрольной группой. На втором месте оказалась похвала от начальства, она смогла повысить производительность на 6,6%. А последнее место заняло денежное вознаграждение – 4,9%.

На второй день производительность тех, кто выбрал денежное вознаграждение, упала на 13,2%. В остальных группах количество собранных чипов тоже уменьшилось, но не упало ниже контрольной отметки. Дэн Ариэли заявил, что если бы пиццу доставляли прямо на дом работникам, то это улучшило бы производительность и в остальные дни эксперимента.

Ученый пришел к выводу, что поощрения от начальства положительно влияют на работу подчиненных, однако денежное вознаграждение не является лучшим стимулом для повышения производительности работников.

Источник: VladTime.ru