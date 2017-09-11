Рецепт дня: свинина в кисло-сладком соусе с кукурузой, красной фасолью и квиноа
СВИНИНА В КИСЛО-СЛАДКОМ СОУСЕ С КУКУРУЗОЙ, КРАСНОЙ ФАСОЛЬЮ И КВИНОА
• Количество: 4 порции
• Энергетическая ценность: 365 kcal
• Время приготовления: 30 мин.
Ингредиенты
Красная фасоль Bonduelle Vapeur, 425 ml 1 банка
Кукуруза Bonduelle, 425ml 1 банка
Свиное филе 400 g
Квиноа 300 g
Оливковое масло 6 ст.л.
Семена сезама 1/2 ст.л.
Соевый соус 8 ст.л.
Яблочный уксус 6 ст.л.
Вода 100 мл
Сахар 4 ст.л.
Томатная паста 2 ст.л.
Красный сладкий перец 1/2 стручка.
Соль По вкусу
Способ приготовления
Вымыть свинину, обсушить ее бумажным полотенцем и отбить молотком для мяса с двух сторон. Порезать на длинные полоски и обжарить в оливковом масле с двух сторон, обсыпать семечками сезама.
Отварить квиноа.
Слить лишнюю воду у красной фасоли и кукурузы.
В разогретом оливковом масле обжарить фасоль в течение 3 минут, добавить кукурузу, квиноа и перемешать. Закрыть крышкой и прогревать еще две минуты.
Приготовить соус: в глубокой сковороде, лучше всего в сковороде-вок, смешать яблочный уксус, соевый соус и томатную пасту. Поставить на огонь и нагревать, добавив сахар, 100 миллилитров воды и нарезанный соломкой перец. Если соус слишком кислый, добавить еще сахара. Потомить соус на небольшом огне около 10 минут. Перец должен быть немного хрустящим, а соус достаточно густым.
В глубокую тарелку выложить гарнир из квиноа, кукурузы и фасоли, сверху положить кусочки свинины и полить кисло-сладким соусом.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!