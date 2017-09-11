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СВИНИНА В КИСЛО-СЛАДКОМ СОУСЕ С КУКУРУЗОЙ, КРАСНОЙ ФАСОЛЬЮ И КВИНОА

• Количество: 4 порции

• Энергетическая ценность: 365 kcal

• Время приготовления: 30 мин.

Красная фасоль Bonduelle Vapeur, 425 ml 1 банка

Кукуруза Bonduelle, 425ml 1 банка

Свиное филе 400 g

Квиноа 300 g

Оливковое масло 6 ст.л.

Семена сезама 1/2 ст.л.

Соевый соус 8 ст.л.

Яблочный уксус 6 ст.л.

Вода 100 мл

Сахар 4 ст.л.

Томатная паста 2 ст.л.

Красный сладкий перец 1/2 стручка.

Соль По вкусу

Вымыть свинину, обсушить ее бумажным полотенцем и отбить молотком для мяса с двух сторон. Порезать на длинные полоски и обжарить в оливковом масле с двух сторон, обсыпать семечками сезама.

Отварить квиноа.

Слить лишнюю воду у красной фасоли и кукурузы.

В разогретом оливковом масле обжарить фасоль в течение 3 минут, добавить кукурузу, квиноа и перемешать. Закрыть крышкой и прогревать еще две минуты.

Приготовить соус: в глубокой сковороде, лучше всего в сковороде-вок, смешать яблочный уксус, соевый соус и томатную пасту. Поставить на огонь и нагревать, добавив сахар, 100 миллилитров воды и нарезанный соломкой перец. Если соус слишком кислый, добавить еще сахара. Потомить соус на небольшом огне около 10 минут. Перец должен быть немного хрустящим, а соус достаточно густым.