Рецепт дня: салат из баклажанов с турецким горохом и куриным филе
САЛАТ ИЗ БАКЛАЖАНОВ С ТУРЕЦКИМ ГОРОХОМ (НУТОМ) И КУРИНЫМ ФИЛЕ
• Количество: 2 порции
• Энергетическая ценность: 118 kcal
• Время приготовления: 20 мин.
Ингредиенты
Турецкий горох Bonduelle "Vapeur", 425 ml 1 банка
Баклажаны 2 шт.
Куриное филе 300 гр
Мята 4 веточки
Оливковое масло 6 ст.л.
Чеснок 2 дольки
Молотая паприка 2 ч.л.
Соль По вкусу
Способ приготовления
Баклажаны порезать на кружки толщиной 1 см, посолить, сбрызнуть оливковым маслом, завернуть в фольгу и печь при температуре 220°C в разогретой духовке приблизительно 10 минут. Потом порезать их кубиками.
Куриное филе нарезать кубиками, добавить паприки, поперчить и обжарить на сковороде в разогретом оливковом масле в течение 10 минут.
Смешать измельченный чеснок, турецкий горох, курицу, баклажаны и мелко порезанную мяту. Добавить оливковое масло и еще раз как следует перемешать.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!