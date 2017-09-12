Закроется через 6 сек. Закрыть рекламу

Рецепт дня: салат из баклажанов с турецким горохом и куриным филе

фото

Woman | 12 сентября 2017 года, 07:32

САЛАТ ИЗ БАКЛАЖАНОВ С ТУРЕЦКИМ ГОРОХОМ (НУТОМ) И КУРИНЫМ ФИЛЕ

Количество: 2 порции

Энергетическая ценность: 118 kcal

Время приготовления: 20 мин.

Ингредиенты

Турецкий горох Bonduelle "Vapeur", 425 ml 1 банка

Баклажаны 2 шт.

Куриное филе 300 гр

Мята 4 веточки

Оливковое масло 6 ст.л.

Чеснок 2 дольки

Молотая паприка 2 ч.л.

Соль По вкусу

Способ приготовления

  1. Баклажаны порезать на кружки толщиной 1 см, посолить, сбрызнуть оливковым маслом, завернуть в фольгу и печь при температуре 220°C в разогретой духовке приблизительно 10 минут. Потом порезать их кубиками.

  2. Куриное филе нарезать кубиками, добавить паприки, поперчить и обжарить на сковороде в разогретом оливковом масле в течение 10 минут.

  3. Смешать измельченный чеснок, турецкий горох, курицу, баклажаны и мелко порезанную мяту. Добавить оливковое масло и еще раз как следует перемешать.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Комментарии