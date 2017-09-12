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САЛАТ ИЗ БАКЛАЖАНОВ С ТУРЕЦКИМ ГОРОХОМ (НУТОМ) И КУРИНЫМ ФИЛЕ

• Количество: 2 порции

• Энергетическая ценность: 118 kcal

• Время приготовления: 20 мин.

Турецкий горох Bonduelle "Vapeur", 425 ml 1 банка

Баклажаны 2 шт.

Куриное филе 300 гр

Мята 4 веточки

Оливковое масло 6 ст.л.

Чеснок 2 дольки

Молотая паприка 2 ч.л.

Соль По вкусу

Баклажаны порезать на кружки толщиной 1 см, посолить, сбрызнуть оливковым маслом, завернуть в фольгу и печь при температуре 220°C в разогретой духовке приблизительно 10 минут. Потом порезать их кубиками.

Куриное филе нарезать кубиками, добавить паприки, поперчить и обжарить на сковороде в разогретом оливковом масле в течение 10 минут.