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ТЕПЛЫЙ САЛАТ ИЗ ЧЕЧЕВИЦЫ

• Количество: 2 порции

• Энергетическая ценность: 120 kcal

• Время приготовления: 20 мин.

Чечевица Bonduelle "Vapeur", 425 ml 1 банка

Мексиканские тортильи 4 шт.

Цукинни 2 шт.

Томаты-черри 15 шт.

Корень имбиря 100 гр

Красный лук 1 шт.

Чеснок 3 дольки

Кинза 3 веточки

Темный бальзамический уксус 3 ст.л.

Оливковое масло 3 ст.л..

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Подготовка овощей: нарезать цуккини на половинки кружочков, помидоры-черри на половинки, перец – небольшими кубиками, измельчить лук, раздавить чеснок ножом, натереть имбирь на крупной терке.

Разогреть оливковое масло на сковороде, обжарить имбирь, лук и чеснок в течение 1 минуты. Добавить перец, через 3-4 минуты кабачок и еще через несколько минут – помидоры. Добавить соль, бальзамический уксус и тщательно перемешать.

Добавить чечевицу, перемешать и подержать на огне еще 1-2 минуты.

Мелко нарезать кинзу и добавить к салату.