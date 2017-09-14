Рецепт дня: два вида фасоли с перцем и грибами
ДВА ВИДА ФАСОЛИ С ПЕРЦЕМ И ГРИБАМИ
• Количество: 2 порции
• Энергетическая ценность: 110 kcal
• Время приготовления: 20 мин.
Ингредиенты
Красная фасоль Bonduelle Vapeur, 425ml 1 банка
Сладкий перец 2 шт.
Маринованные шампиньоны "Traditional", 314ml 1 банка
Зеленая стручковая фасоль Bonduelle Vapeur (целая), 400g 1 упаковка
Лук 1 шт.
Чеснок 2 дольки
Петрушка 3 веточки
Оливковое масло 3 ст.л.
Соль По вкусу
Перец По вкусу
Способ приготовления
Лук мелко нарезать и поджарить в разогретом оливковом масле, пока он не станет прозрачным.
Раздавить чеснок, мелко измельчить и добавить к луку.
Выбрать из перцев семена и порезать тонкой соломкой.
В сковороду к луку и чесноку добавить грибы и стручковую фасоль. Добавить соль, перец и держать на огне пока фасоль не прогреется.
Слить лишнюю жидкость из красной фасоли, добавить ее к овощам и еще потушить все в течение 5 минут.
Измельчить зелень петрушки и добавить в сковороду. Все тщательно перемешать, снять с огня и украсить веточкой петрушки.