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ДВА ВИДА ФАСОЛИ С ПЕРЦЕМ И ГРИБАМИ

• Количество: 2 порции

• Энергетическая ценность: 110 kcal

• Время приготовления: 20 мин.

Красная фасоль Bonduelle Vapeur, 425ml 1 банка

Сладкий перец 2 шт.

Маринованные шампиньоны "Traditional", 314ml 1 банка

Зеленая стручковая фасоль Bonduelle Vapeur (целая), 400g 1 упаковка

Лук 1 шт.

Чеснок 2 дольки

Петрушка 3 веточки

Оливковое масло 3 ст.л.

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Лук мелко нарезать и поджарить в разогретом оливковом масле, пока он не станет прозрачным.

Раздавить чеснок, мелко измельчить и добавить к луку.

Выбрать из перцев семена и порезать тонкой соломкой.

В сковороду к луку и чесноку добавить грибы и стручковую фасоль. Добавить соль, перец и держать на огне пока фасоль не прогреется.

Слить лишнюю жидкость из красной фасоли, добавить ее к овощам и еще потушить все в течение 5 минут.