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Рецепт дня: два вида фасоли с перцем и грибами

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Woman | 14 сентября 2017 года, 07:38

ДВА ВИДА ФАСОЛИ С ПЕРЦЕМ И ГРИБАМИ

Количество: 2 порции

Энергетическая ценность: 110 kcal

Время приготовления: 20 мин.

Ингредиенты

Красная фасоль Bonduelle Vapeur, 425ml 1 банка

Сладкий перец 2 шт.

Маринованные шампиньоны "Traditional", 314ml 1 банка

Зеленая стручковая фасоль Bonduelle Vapeur (целая), 400g 1 упаковка

Лук 1 шт.

Чеснок 2 дольки

Петрушка 3 веточки

Оливковое масло 3 ст.л.

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Способ приготовления

  1. Лук мелко нарезать и поджарить в разогретом оливковом масле, пока он не станет прозрачным.

  2. Раздавить чеснок, мелко измельчить и добавить к луку.

  3. Выбрать из перцев семена и порезать тонкой соломкой.

  4. В сковороду к луку и чесноку добавить грибы и стручковую фасоль. Добавить соль, перец и держать на огне пока фасоль не прогреется.

  5. Слить лишнюю жидкость из красной фасоли, добавить ее к овощам и еще потушить все в течение 5 минут.

  6. Измельчить зелень петрушки и добавить в сковороду. Все тщательно перемешать, снять с огня и украсить веточкой петрушки.

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