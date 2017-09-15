Рецепт дня: плов из кускуса с зелеными овощами
ПЛОВ ИЗ КУСКУСА С ЗЕЛЕНЫМИ ОВОЩАМИ
• Количество: 4 порции
• Энергетическая ценность: 150 kcal
• Время приготовления: 40 мин.
Ингредиенты
Кускус 600 гр.
Брокколи Bonduelle Vapeur 400g 1 упаковка
Зеленый горошек Bonduelle Vapeur, 400g 1/2 упаковки
Лук 2 шт.
Чеснок 6 долек
Сладкий перец 2 шт.
Растительное масло 3 ст.л.
Помидоры без кожуры в собственном соку 2 банки
Молотая паприка 1 ч.л.
Молотый перец чили 2 ч.л.
Соль По вкусу
Перец По вкусу
Способ приготовления
Разморозить горошек и брокколи.
В котелке для плова в разогретом масле обжарить лук, добавить порезанный на кубики сладкий перец, потом брокколи и горошек. Обжаривать в течение 7 минут.
Всыпать кускус и перемешать.
Измельчить блендером чеснок и помидоры в своем соку. Вылить в котелок, добавить соль и перец, приправы, все перемешать и, уменьшив огонь до минимума, готовить под крышкой в течение 15 минут.
Если в плове не достаточно жидкости, во время его готовки можно добавить немного воды.