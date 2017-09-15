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Рецепт дня: плов из кускуса с зелеными овощами

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Woman | 15 сентября 2017 года, 07:23

ПЛОВ ИЗ КУСКУСА С ЗЕЛЕНЫМИ ОВОЩАМИ

Количество: 4 порции

Энергетическая ценность: 150 kcal

Время приготовления: 40 мин.

Ингредиенты

Кускус 600 гр.

Брокколи Bonduelle Vapeur 400g 1 упаковка

Зеленый горошек Bonduelle Vapeur, 400g 1/2 упаковки

Лук 2 шт.

Чеснок 6 долек

Сладкий перец 2 шт.

Растительное масло 3 ст.л.

Помидоры без кожуры в собственном соку 2 банки

Молотая паприка 1 ч.л.

Молотый перец чили 2 ч.л.

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Способ приготовления

  1. Разморозить горошек и брокколи.

  2. В котелке для плова в разогретом масле обжарить лук, добавить порезанный на кубики сладкий перец, потом брокколи и горошек. Обжаривать в течение 7 минут.

  3. Всыпать кускус и перемешать.

  4. Измельчить блендером чеснок и помидоры в своем соку. Вылить в котелок, добавить соль и перец, приправы, все перемешать и, уменьшив огонь до минимума, готовить под крышкой в течение 15 минут.

  5. Если в плове не достаточно жидкости, во время его готовки можно добавить немного воды.

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