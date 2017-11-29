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Кажется, споры о том, достойна ли вообще существовать пицца с ананасами или анчоусами, действительно обрели международный статус. На родине блюда — в Италии — теперь требуют признать пиццу всемирным достоянием и приравнять к произведению искусства. Если инициативу поддержит ЮНЕСКО, поливать пиццу майонезом будет всё равно что намазать его на Мону Лизу.

Вначале была пицца. И пицца эта была с томатами и сыром. Да, сперва пицца была блюдом со скромным количеством ингредиентов. Но спустя сотни лет об истинно верном рецепте пиццы можно писать толстые книги и вести едва ли не религиозные споры. Одним из главных камней преткновения стали ананасы. Ненависть к еретическому ингредиенту настолько сильна, что пиццу с ананасами в некоторых странах даже хотят запретить законодательно.

Также жестокие споры крутятся вокруг допустимости в пицце анчоусов, майонеза и даже, простите, жареной картошки. Особое жжение неправильная пицца вызывает у итальянцев. Настолько, что на родине блюда теперь требуют признать её объектом всемирного наследия. Инициатива была предложена объединением сельхозпроизводителей Coldiretti, и по их словам путь к признанию занял семь лет.

Кстати, неаполитанская пицца была признана в 2010 году Евросоюзом как национальное блюдо. Но теперь итальянцы хотят всемирного признания ЮНЕСКО. Причём хотят серьёзно. Петицию подписали уже больше 2 миллионов человек. Её должны передать межправительственной комиссии по культурному наследию, которая встретится в Сеуле на следующей неделе.

В стране проходит целая государственная кампания, призванная уберечь пиццу от издевательств. Власти Италии требуют приравнять приготовление пиццы к искусству. Если ЮНЕСКО согласится, это поставит неаполитанскую пиццу в один ряд с такими культурными явлениями как танго, соколиная охота или китайская каллиграфия.

По мнению итальянцев, подобные меры нужны для борьбы с так называемым «кулинарным пиратством», говорят в Coldiretti. В Италии приходят в мистический ужас, когда узнают, что в некоторых странах в пиццу кладут кукурузу, креветок или даже жареную картошку, щедро заливая всё это майонезом.

Участники кампании говорят, что усиленное лоббирование властей и пропаганда помогли создать условия, чтобы итальянцы почувствовали национальную гордость за это блюдо. Председатель ассоциации Pizzaiuoli также поделился секретом, как сделать настоящую неаполитанскую пиццу без всяких «извращений».

Во-первых, необходимо использовать только муку из твёрдых пород пшеницы, морскую соль, свежие дрожжи и настоящий сыр моцарелла из молока буйволов, а не коров. Тесто при этом следует растягивать руками, а не раскатывать скалкой. Ну и, конечно, готовить её нужно в дровяной печи и только на каменной плите, пишет Telegraph.

Издание добавляет, что средний итальянец съедает 7,6 килограмма пиццы в год, а её продажа приносит в казну ежегодно около 10 миллиардов евро. Больше пиццу любят только в США.

Источник: Medialeaks

фото: pixabay