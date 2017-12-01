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Великобритания озаботилась новыми стандартами хранения фруктов, овощей и другой еды. Одна из главных причин — большое количество бытовых пищевых отходов, которое в 2017 году сократили до 350 тысяч тонн.

Некоммерческая организация WRAP выпустила внушительного размера рекомендации по хранению и заморозке продуктов. Активисты указали, какие продукты лучше хранить в холодильнике, а какие — за его пределами.

Некоторые пункты могут показаться непривычными, но, как уверяют в WRAP, большинство отходов берётся из обычной вазы с фруктами на столе.

Рекомендуемая температура в холодильнике — 5°C или меньше;

Продукты, требующие максимального охлаждения (например, мясо ), лучше хранить внизу — это там, где обычно находятся салаты. В идеальной ситуации фрукты и овощи должны быть на верхней полке;

Яблоки лучше хранить в холодильнике. Если вам не нравится охлаждённое яблоко, выньте его в ночь перед трапезой;

Апельсины — в холодильник. Когда они созревают, они начинают терять витамин С. При холоде процесс замедляется;

Хлеб , скорее, лучше не прятать в холодильник. Из-за холода образуется плесень, а срок годности снижается. Если вы делаете только тосты, правило не работает;

Картофель — вне холодильника, а иначе крахмал превратится в сахар;

Ананас — с ним сложнее. Разрезанный нужно убрать в холодильник, целый — оставить снаружи;

Клубнику, малину, голубику и дыню следует оставить вне холодильника до тех пор, пока они не запахнут. Затем — охладить;

Бананы и авокадо лучше держать в вазе с фруктами. Если не собираетесь есть их вовремя, положите в морозилку: подойдёт для торта или смузи;

Помидоры не стоит класть в холодильник, потому что исказятся вкус и форма;

Луковицы стоит хранить вне холодильника.

Источник: TJournal