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Итак, диета рассчитана на 10 дней. На протяжении четырех первых дней можно есть только финики, хурму и 50 г темного шоколада (в день). На 5 день добавьте в рацион кефир или 50 г твердого сыра.

Относительно питьевого режима, можно все, кроме сладких соков и морсов. Рекомендуется пить несколько чашек кофе в день, чай зеленый и любой несладкий напиток. Но лучше всего отдавать предпочтение зеленому чаю - он выводит из организма токсины и способствует быстрому сбросу веса.

Важно! Следующие шесть дней после диеты обязательно включите в свой рацион творог и овощи.

По мнению диетологов, в финиках, хурме и шоколаде содержится большое количество глюкозы, которое предупреждает головокружение и слабость. Именно эти неприятные симптомы являются частыми спутниками монодиет.

Кроме того, все эти продукты очень хорошо, и главное быстро усваиваются, а организм получает вдоволь энергии, необходимой для сброса веса. И самое главное - диета на финиках, хурме и шоколаде очень вкусная.

Внимание! Перед тем, как начать любую диету - важно проконсультироваться со своим врачом.

Источник: Cosmopolitan

фото: pixabay