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Декабрь — месяц айвы. Лежит она на лотках, а вы ее не покупаете, что с ней делать — непонятно: немного вяжет, твердая. Давайте узнаем о ней больше.

5 интересных фактов

Фрукт, но в свежем виде его употреблять в пищу практически невозможно, так как он имеет вязкий и терпкий вкус. Айву употребляют в приготовленном виде и не только варят джем, варенье, компоты, но и тушат с разными видами мяса.

Айва чрезвычайно полезна. Она содержит множество витаминов: это и витамин А, витамины С, Е, РР, витамины группы В. В ней также содержатся микро- и макроэлементы, такие как, например, калий, натрий. Из углеводов в айве больше всего фруктозы.

Семена айвы применяются в медицине, они богаты слизью. Ее количество составляет до 20 % от веса семян. Водный раствор слизи можно применять для укрепления волос, в качестве примочек для глаз, как отхаркивающее средство. Айва содержит много железа, поэтому ее рекомендуют для лечения анемии.

В косметологии отвар семян используют для примочек глаз и как смягчающее средство для кожи при раздражениях и ожогах.

Если вам нравится вкус айвы и вы ее едите свежей, то употребляйте не больше 1-2 штук в день, как рекомендуют врачи, чтобы не спровоцировать перенасыщение организма. Если проявляются недомогания, лучше отказаться от частого применения. Оптимальный вариант — один плод в неделю.

Рецепт недели: вкусное жаркое с айвой и тыквой

Готовим жаркое из тыквы, сладкого перца и картофеля с куриным филе.

Ингредиенты

куриное филе 400 г

картофель 500 г

тыква 300 г

айва 300 г

лук 1 шт.

болгарский перец 1-2 шт.

растительное масло 3 ст.л.

соль, перец по вкусу

розмарин по вкусу

паприка по вкусу

Способ приготовления

Айву, картофель, сладкий перец и тыкву нарезать ломтиками, лук - полукольцами. Куриную грудку помыть и нарезать небольшими кусочками.

Посолить, поперчить, добавить розмарин, паприку и несколько ложек растительного масла. Выложить овощи и курицу в рукав для запекания или керамическую форму и поставить в разогретую до 200 С духовку на 40-50 минут.

Источник: passion.ru

фото: pixabay, depositphotos.com