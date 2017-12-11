Продукт недели: айва

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Woman | 11 декабря 2017 года, 13:34

Декабрь — месяц айвы. Лежит она на лотках, а вы ее не покупаете, что с ней делать — непонятно: немного вяжет, твердая. Давайте узнаем о ней больше.

5 интересных фактов

  • Фрукт, но в свежем виде его употреблять в пищу практически невозможно, так как он имеет вязкий и терпкий вкус. Айву употребляют в приготовленном виде и не только варят джем, варенье, компоты, но и тушат с разными видами мяса.

  • Айва чрезвычайно полезна. Она содержит множество витаминов: это и витамин А, витамины С, Е, РР, витамины группы В. В ней также содержатся микро- и макроэлементы, такие как, например, калий, натрий. Из углеводов в айве больше всего фруктозы.

  • Семена айвы применяются в медицине, они богаты слизью. Ее количество составляет до 20 % от веса семян. Водный раствор слизи можно применять для укрепления волос, в качестве примочек для глаз, как отхаркивающее средство. Айва содержит много железа, поэтому ее рекомендуют для лечения анемии.

  • В косметологии отвар семян используют для примочек глаз и как смягчающее средство для кожи при раздражениях и ожогах.

  • Если вам нравится вкус айвы и вы ее едите свежей, то употребляйте не больше 1-2 штук в день, как рекомендуют врачи, чтобы не спровоцировать перенасыщение организма. Если проявляются недомогания, лучше отказаться от частого применения. Оптимальный вариант — один плод в неделю.

Рецепт недели: вкусное жаркое с айвой и тыквой

Готовим жаркое из тыквы, сладкого перца и картофеля с куриным филе.

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Ингредиенты

  • куриное филе 400 г

  • картофель 500 г

  • тыква 300 г

  • айва 300 г

  • лук 1 шт.

  • болгарский перец 1-2 шт.

  • растительное масло 3 ст.л.

  • соль, перец по вкусу

  • розмарин по вкусу

  • паприка по вкусу

Способ приготовления

Айву, картофель, сладкий перец и тыкву нарезать ломтиками, лук - полукольцами. Куриную грудку помыть и нарезать небольшими кусочками.

Посолить, поперчить, добавить розмарин, паприку и несколько ложек растительного масла. Выложить овощи и курицу в рукав для запекания или керамическую форму и поставить в разогретую до 200 С духовку на 40-50 минут.

Источник: passion.ru

фото: pixabay, depositphotos.com

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