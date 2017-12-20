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В год Желтой Земляной Собаки 2018 стоит помнить о том, что собака — непривередлива и ест практически все подряд. Все же, есть одно НО — собаки ОЧЕНЬ любят мясо. Это значит, что на праздничном новогоднем столе 2018 преимущество получают различные мясные блюда.

Чтобы накрыть правильно новогодний стол, вам понадобятся колбасы, паштеты, куриные окорочка, ребрышки, отбивные и. т.д.

Что поставить на новогодний стол, чтобы угодить хозяйке 2018 года — Желтой Земляной Собаке?

СУПЫ

Если вы считаете, что даже на новогоднем столе 2018 должны стоять первые блюда, тогда пожалуйста, ведь собаки любят супы. Главное, чтобы праздничный суп в Новый год 2018 был наваристым и мясным. Это может быть солянка с многими видами колбас, суп с фрикадельками, шурпа.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

На правильном новогоднем столе Желтой Земляной Собаки 2018 должно быть достаточное количество различных холодных закусок. Позаботьтесь о том, чтобы в тарелках были пряные мясные нарезки, копчености, колбасы, паштеты.

Также на Новый год 2018 приготовьте несколько рыбных блюд, отлично будут смотреться на праздничном столе бутерброды с лососем, шпротами, тунцом, печень трески. Проявите фантазию, и задобрите хозяйку Нового года 2018 вкусными канапе.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Не откажется Желтая Земляная Собака от аппетитного и сочного шашлыка или от душистого, пропитанного специями, стейка. Также поставьте на Новогодний стол 2018 вкусные ребрышки, крылышки, отбивные, котлеты, голубцы, жаренную или тушенную печень. Поблагодарит вас Желтая Земляная Собака и за такое лакомство, как фаршированную рыбу.

ДЕСЕРТЫ

В год Желтой Земляной Собаки 2018 вам не стоит долго размышлять, каким бы особенным десертом побаловать хозяйку Нового года. Любые десерты и сладости подойдут. Вы можете приготовить или купить в магазине торт, конфеты, мороженое, птичье молоко, бисквитные кексы — все, чего душа пожелает.

Однако, если у вас найдется время пооригинальничать, то можете испечь печенье в форме собак. Желтая Земляная Собака оценит такой жест, и тоже приготовит вам в Новом году приятный сюрприз.

НАПИТКИ

Главным напитком на праздничном новогоднем столе 2018 должна быть простая вода, без которой собака просто не представляет жизни. Поставьте на стол сосуд с простой водой, чтобы Желтая Земляная Собака, которая так устала в пути к вам, могла сразу утолить жажду.

Чего точно не стоит забывать как в новогоднюю ночь 2018, так и весь 2018 год подряд, что собака ненавидит такой человеческий порок как алкоголизм. Конечно, вы можете поставить на свой новогодний стол любые алкогольные напитки, но не вздумайте напиваться "в стельку", иначе очень огорчите Желтую Земляную Собаку!

Можете поставить на стол стакан с теплым молоком. За такое питье Хозяйка 2018 года точно не останется перед вами в долгу!

Яркие цвета всегда будут украшением новогоднего стола. Поэтому, в напитках смело используйте ягоды и фрукты, а также соки из них — малину, клубнику, вишню, облепиху, черешню, клюкву, шиповник, смородину, гранат, арбуз, виноград, яблоки, цитрусовые, абрикосы, манго, персики, нектарины, хурму, папайю, тыкву, дыню.

Источник: Хочу!

фото: pixabay