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Диетологи составили список продуктов, которые тяжелее всего перевариваются организмом. В этот список вошли не только всем известные продукты, но и некоторые полезные овощи. Итак, какие продукты дольше всего перевариваются организмом?

1. Жареная пища

Жареные продукты требуют больше всего времени, чтобы организм полностью успел их переработать. К примеру, жареный шашлык целиком усваивается и перерабатывается в течение трех дней. Но тяжелее всего организму перерабатывать продукты, содержащие жир, которые дополнительно поджариваются на растительном масле.

2. Острая пища

Острые блюда опасны тем, что они раздражают слизистую желудочно-кишечного тракта, и организму требуются дополнительные усилия, чтобы нейтрализовать раздражение. Медики рекомендуют отказаться от острых продуктов (красный перец, чеснок, лук) тем, у кого имеются проблемы с ЖКТ.

3. Фасоль

Этот продукт является натуральным источником растительного белка и очень полезен для здоровья. Но есть другая сторона медали. Фасоль богата олигосахаридами, которые долго усваиваются и способствуют газообразованию, из-за чего возникают неприятные ощущения внизу живота, вздутие.

Прежде чем готовить фасоль, ее следует предварительно замочить, советуют эксперты.

4. Лук

Зеленый и репчатый лук полезен для иммунной системы, он обладает антивирусными и антибактериальными свойствами. Но для пищеварительной системы этот продукт, все-таки, тяжелый. Лук раздражает слизистую желудка и приводит к газообразованию.

5. Капуста

Белокочанная Капуста тяжело переваривается из-за содержания в ней специального вещества углевода раффиноза.

6. Цитрусовые

Соки из цитрусовых раздражают слизистую желудка и повышают кислотность в организме.

7. Шоколад и мороженое

В шоколаде содержится кофеин и жиры. В сочетании эти два ингредиента тяжело перевариваются организмом. А в состав мороженого входит молоко и жиры, эта смесь также нагружает пищеварительную систему.

Источник: ТОнеТО