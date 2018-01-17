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Учащиеся кафедры менеджмента в индустрии гостеприимства Эссекского университета нашли новый способ резать картошку перед прожаркой или запеканием. Они провели настоящее исследование и применили знания из курса тригонометрии, чтобы обосновать занятное, но логичное открытие: при разрезании картошки на типичные четыре части она прожаривается не так хорошо, как при нарезке треугольниками, если последняя произведена особым образом. Это, конечно, не опыты из серии «как много нужно выпить, чтобы хорошо танцевать», но тоже весьма полезное занятие.

Чтобы понять их метод, не нужно самому быть учёным. Всё становится логично при взгляде на рисунки с их отметками. Хотя азы геометрии знать не помешает. В качестве примера была взята картофелина длиной в 5 сантиметров и шириной в 11,5 сантиметра, которую для начала разрезали на четыре части стандартным методом — студенты утверждают, что им пользуются даже британские шеф-повара.

Два движения ножом, по горизонтали и вертикали, и в итоге получаем четыре относительно равных кусочка. Теперь в дело идёт математика: общая площадь внутренних поверхностей картофелины, которые будут обжариваться, составляет 26 π. Каждый кусочек в длину и ширину получится вполовину меньше соответствующих величин целой картофелины.

Запомним это число и порежем картофелину заново — тоже на четыре части, тоже двумя движениями, но в этом примере овощ будет порезан на треугольники. Все они идут из одной части картофелины, и по сути, студенты предлагают просто порезать картофелину пополам, а затем каждую половину разрезать по диагонали с углом, близким к 30 градусам.

Результаты должны быть понятны ещё по предыдущей картинке, но цифры говорят куда больше. При альтернативном способе нарезки повар получает новую прямую — диагональ. И она кардинально меняет величину обжариваемой поверхности картошки — теперь это длинные и тонкие кусочки. А общая площадь внутренних поверхностей картофелины теперь составляет 52,9 π.

Разница в полных суммах площадей обжариваемых поверхностей (не стоит забывать о внешней поверхности картофеля) ещё больше — при альтернативном методе со сковородой будет соприкасаться на 65 процентов больше частей картофелины.

Источник: Medialeaks

фото: pixabay, Medialeaks