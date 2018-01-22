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Грейпфрут любят диетологи, но почему-то недолюбливают обыватели за немного горьковатый вкус. И зря. Сок этого цитруса не только хорош в борьбе с лишними килограммами, но и прекрасно помогает при простуде. Достаточно правильно почистить плод. Узнайте о грейпфруте больше и освойте рецепт для красивой стройной фигуры.

5 интересных фактов

В фрукте содержится натрий, который подавляет чувство голода. Так вы будете дольше оставаться сытой. К тому же этот микроэлемент, натрий, является хорошим мочегонным средством, что тоже способствует похудению.

Если в течение месяца 1 раз в день съедать половинку грейпфрута перед основным приемом пищи и делать это каждый день, вы гарантированно сбросите 4-10 кг. Конечно, при этом питание ваше должно быть гармоничным.

Грейпфрут — настоящий антидепрессант. И цветом, и содержимым. Мучает бессонница? Сделайте стакан свежевыжатого сока и уснете как младенец.

В фрукте содержится ликопин, который выводит из организма эстрогены, а также вещество, которое очень полезно курильщикам, оно нейтрализует фермент, который провоцирует рак легких.

Цитрусовый противопоказан при беременности, хотя и снимает проявление токсикоза, грейпфрут нельзя есть при болезнях почек и печени.

Салат с грейпфрутом и рукколой

Вам понадобится:

Грейпфрут — 1 шт.

Руккола — 1 пучок

Творог с низким процентом жирности — 150 г

Горсть гранатовых зерен

Соус бальзамико или наршараб

Приготовление:

Очистить фрукт, разделить на дольки, снять белую пленочку с каждой дольки и разрезать их пополам. Творог размять и перемешать с цитрусовым, добавить рукколу, зерна граната. Салат можно есть без заправки, а можно спрыснуть соусом.

Источник: passion

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