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Ученые Гарварда опубликовали результаты масштабного исследования, по итогам которого ими был составлен список овощных культур, крайне не рекомендованных людям, имеющим лишний вес или предрасположенность к нему. Диетологи настаивают: хотите быть стройной – исключите их из рациона.

Итак, в список самых вредных овощей для худеющих вошли:

Кукуруза

Самый калорийный овощ: 110 ккал на 100 граммов. Среди участников исследования те, кто регулярно употреблял в пищу кукурузу, набрали в среднем по два килограмма за год, тогда как при аналогичной рационе, но без кукурузы, люди оставались в своем весе или даже худели.

Картофель

80 ккал на 100 граммов и уйма крахмала (меньше, чем в кукурузе, но все же). И это мы говорим про отварной картофель, про жареный и фри даже не стоит упоминать.

Зеленый горошек

Безобидный горох на самом деле содержит 73 ккал на 100 граммов и довольно много сахара. Кроме того, если есть его прямо из стручков, он становится наркотиком посильнее семечек – остановиться не так-то просто.

Капуста кольраби

Традиционно капуста – один из ключевых компонентов овощной диеты, но, как показала практика, не всякая капуста хороша. Пекинская капуста "весит" всего 16 ккал на 100 граммов, а вот кольраби – в 4 раза больше.

Петрушка

Конечно, много петрушки вы не съедите, но учитывать, что ее калорийность выше 40 ккал на 100 граммов – стоит. Кроме того, петрушка возбуждает аппетит, и это тоже говорит не в ее пользу.

Баклажаны

В крупных баклажанах накапливается алкалоид соланин, который может стать причиной расстройства пищеварения.

Фасоль

При высушивании и длительном хранении фасоль часто становится прибежищем для плесневого грибка. Причем ни на вкус, ни на запах его обычно не определишь, а для организма такая пища, мягко говоря, не очень полезна.

Источник: SiteUA