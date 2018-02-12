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В этом году Масленица празднуется с 12 по 18 февраля. А без чего представить этот праздник невозможно? Без блинов, а следовательно, муки. А ее, между прочим, больше 12 видов! Обо всех рассказывать не будем, а про самые интересные — пожалуйста, быть может, вам что-то придется по вкусу.

5 интересных фактов

Гречневую, овсяную, кукурузную, гороховую, кедровую и соевую муку производят в ограниченных количествах. В основном используется пшеничная мука, реже другие виды, например рисовая. Мука из риса популярна в кухне народов Востока. Вьетнамцы и тайцы используют ее как приправу. Для них она является и солью, и перцем. Посолите ею салат, и он приобретет неповторимый вкус.

Гречневую муку можно использовать при выпечке. Пироги, блинчики, оладьи и пирожки получаются изумительными. На ее основе можно приготовить вкусные диетические пельмени. Да и сделать ее можно самим: смолоть крупу в кофемолке.

При покупке стоит обращать внимание на сорт. Повара считают, что выпечка по качеству получается лучше из муки, которая выше по сорту. Правда, по составу она будет беднее. В низших сортах муки сохраняются витамины B1, B2, Е и PP.

В пшеничной муке высшего сорта незначительное количество жира, клетчатки, сахара и белков. Зато в ней много крахмала (около 80 %). Выпечка получается объемной, с мелкой пористостью.

Перед тем как использовать муку, как бы не было лень, просейте ее. Это обогатит ее воздухом, разрыхлит и подсушит. Такая процедура необходима для отличного брожения.

Источник: passion.ru

фото: pixabay