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В старорусской кухне блины выпекали исключительно на масленицу. Круглые, золотистые, сытные — они символизировали уход голодной зимы и начало трудовой весны, которая должна была принести новый урожай. Не в пример современным, классические русские блинчики выпекались с добавлением гречневой муки, на жирном молоке или сметане. Поэтому они получались толстыми и достаточно плотными, и предлагались хозяйками не на десерт, а в качестве основного блюда.

Сегодня значительной толщиной блинов хвастаться не принято. В «моде» — легкая, дырчатая, кружевная структура. Получить ее можно, используя различные техники, как завести тесто на блины. Давайте узнаем об этом подробнее.

Кроме того, большинство из нас любит полакомиться блинчиками со сладким вареньем, сгущенным молоком, медом или сметаной. В сочетании с жирным тестом желудок получит невероятно тяжелую пищу, к тому же очень калорийную. Чтобы не навредить фигуре, желательно использовать низкокалорийные ингредиенты. При этом блинчики, также как, например, постная самса из слоеного теста, будут очень вкусными.

Тесто для блинов на молоке

Самый распространенный рецепт, как сделать тесто для блинов. Для него можно использовать магазинное и более жирное домашнее молоко.

Вам понадобятся:

молоко — 500 мл;

яйцо — 2 шт.;

мука — 200 граммов;

растительное масло — 2 столовые ложки;

сахар — 1 столовая ложка;

соль — 1 щепотка.

Процесс приготовления

Молоко и яйца достаньте из холодильника заранее, чтобы они приобрели комнатную температуру.

Вбейте яйца в миску, смешайте с сахаром и солью. Добавляйте сахар даже в том случае, если будете использовать несладкую начинку (ливер или тушеную капусту). Благодаря ему тесто получится вкуснее.

Добавьте молоко, хорошо перемешайте.

Установите на миску сито и всыпайте в него муку. Так вы избавитесь от комочков и получите воздушную, нежную структуру. Добавлять муку в тесто для тонких блинов следует в несколько приемов, постоянно помешивая венчиком. Консистенция готового состава должна напоминать жидкую сметану. Так испечь блины на молоке будет проще: тесто легко распределится по сковороде и не сомнется при переворачивании.

Добавьте растительное масло и перемешайте.

Тесто для блинов на кефире

Этот рецепт, как делать тесто для блинов, подходит самым экономным хозяйкам. Во-первых, с ним можно не задумываться, куда деть скисшее молоко. А во-вторых, можно испечь блины на кефире и использовать их в качестве основы для разных начинок: сладких (творог, ягоды) и несладких (мясо, рыба, овощи).

Вам понадобятся:

кефир 3% жирности — 500 мл;

яйцо — 2 шт.;

мука — 200 граммов;

сахар, соль, пищевая сода — по ½ чайной ложки;

растительное масло — 4 столовых ложки.

Процесс приготовления

Взбейте яйца в глубокой миске, добавьте кефир, перемещайте.

Недолго прогрейте смесь на маленьком огне до температуры примерно 60 градусов. Это поможет хорошо раствориться соли и сахару.

Снимите посуду с плиты, введите соль и сахар, перемешайте.

Просейте муку и введите в тесто.

Растворите в кипятке соду (1 столовая ложка кипятка на ½ чайной ложки питьевой соды) и быстро добавьте в миску.

Влейте растительное масло и поставьте тесто в тепло примерно на 1 час.

Тесто для блинов на воде

Это тесто на блины, рецепт которого менее популярен, чем остальные, в большей мере приветствуется диетологами. Оно наименее калорийное, прекрасно сочетается с ягодами и фруктами, может использоваться для блинчиков на завтрак или обед. Готовится блюдо очень быстро.

Вам понадобятся:

вода — 500 мл;

мука — 320 граммов;

яйцо — 2 шт.;

растительное масло — 2 столовые ложки;

сахар — 1 столовая ложка;

соль — 1 щепотка.

Процесс приготовления

Вбейте в миску яйца, добавьте сахар и соль, перемешайте.

Налейте воду, перемешайте.

Постепенно вводите просеянную муку, перемешивайте венчиком или миксером до однородности. Диетическое тесто на блины с дырочками готово!

Выпекаем аппетитные блины!

Как приготовить тесто для блинов, мы уже знаем. Пора переходить к выпеканию.

Поставьте на огонь сковороду, хорошо прокалите ее.

Смажьте сковороду растительным маслом. Нужна буквально 1 капля — ее можно равномерно распределить по поверхности кисточкой.

Убавьте огонь до среднего — блины не жарят, а именно выпекают.

Наберите 2/3 половника теста. Быстро выливайте его на сковороду, которую следует держать чуть под наклоном. Так тесто будет растекаться по кругу.

Схватывается тесто моментально, но печь первую сторону следует 2-3 минуты.

Подденьте блинчик лопаточкой и переверните на другую сторону. Выпекайте пару минут.

Выложите готовый блин на блюдо. Можете смазать его сливочным маслом, а можете оставить поверхность сухой (для диетического блюда). Если накроете тарелку крышкой, края у блинов станут мягкими. Если хотите похрустеть аппетитными «кружевами», оставьте блюдо открытым.

В среднем приготовление блюда занимает часа полтора. А уминается оно моментально! Попробуйте поэкспериментировать с начинками. Или предложите детишкам вкусные блинчики со сметаной и любимым вареньем!

Источник: Woman 365

фото: pixabay