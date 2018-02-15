Оригинальный рецепт на Масленицу: блинная лазанья
Хотите удивить родных? Приготовьте что-нибудь оригинальное.
Например, блинную лазанью «Четыре сыра» с грушей.
Вам понадобится:
Сахар — 1 столовая ложка
Соль — 1 чайная ложка
Молоко — 500 мл
Мука — 280 г
Растительное масло для жарки — 3 столовых ложки
Сливки — 60 г
Сыр Монте блум — 40 г
Сыр Моцарелла — 80 г
Сыр Пармезан — 20 г
Сыр Скаморца — 20 г
Слайсы груши — 5-6 шт
Приготовление:
Для теста смешать все ингредиенты до однородной густой консистенции и разбавить чуть молоком. Жарить на чугунной сковороде с двух сторон, предварительно смазав ее растительным маслом. Все сыры нарезать мелко и слоями уложить между блинов. Запекать в духовке при температуре 180 C 10 минут. При подаче уложить на готовую лазанью слайсы груши.
Источник: passion.ru
фото: концепт-шеф ресторана "Сыроварня" Сергей Носов