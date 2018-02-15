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Хотите удивить родных? Приготовьте что-нибудь оригинальное.

Например, блинную лазанью «Четыре сыра» с грушей.

Вам понадобится:

Сахар — 1 столовая ложка

Соль — 1 чайная ложка

Молоко — 500 мл

Мука — 280 г

Растительное масло для жарки — 3 столовых ложки

Сливки — 60 г

Сыр Монте блум — 40 г

Сыр Моцарелла — 80 г

Сыр Пармезан — 20 г

Сыр Скаморца — 20 г

Слайсы груши — 5-6 шт

Приготовление:

Для теста смешать все ингредиенты до однородной густой консистенции и разбавить чуть молоком. Жарить на чугунной сковороде с двух сторон, предварительно смазав ее растительным маслом. Все сыры нарезать мелко и слоями уложить между блинов. Запекать в духовке при температуре 180 C 10 минут. При подаче уложить на готовую лазанью слайсы груши.

Источник: passion.ru

фото: концепт-шеф ресторана "Сыроварня" Сергей Носов