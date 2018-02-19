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Традиционно супы всегда главенствуют на нашем обеденном столе. Во время Великого поста они особенно актуальны. Кулинарный блогер Владислав Носик подготовил пять удивительных постных супов, среди которых вы обязательно найдете что-то на свой вкус!

Картофельный суп-пюре в хлебе

Три простейших ингредиента, несколько нехитрых манипуляций и бархатистый картофельный суп с необыкновенным ароматом печеного чеснока готов. Подадим его в хрустящей половинке ржаного хлеба и присыплем зеленым луком. И вкусно, и красиво!

Ингредиенты:

1 головка чеснока

1 ст. ложка + 1 ч. ложка оливкового масла

2–3 лука-порея

6–8 средних красных картофелин

1 л овощного бульона или воды

соль, перец – по вкусу

4–5 ст. ложек замороженной или консервированной кукурузы (можно не добавлять)

1–2 буханки ржаного хлеба (в зависимости от количества персон)

зеленый лук – для украшения

Как готовить:

Духовку нагреть до 200°С. Очистить головку чеснока от верхней шелухи. Срезать верхушку на 2–3 мм. Смазать 1 ч.л. оливкового масла, обернуть фольгой и поставить в духовку на 35–40 минут.

Чеснок вынуть, духовку не выключать. В большой кастрюле нагреть 1 ст.л. оливкового масла, добавить нарезанный кольцами лук-порей и поджарить в течение 3–4 минут до мягкости.

Добавить картофель, нарезанный мелкими кубиками, и бульон/воду. Довести до кипения, уменьшить огонь и варить 10–15 минут до готовности картофеля.

Снять с огня, добавить зубчики печеного чеснока, соль, перец и взбить блендером до однородности. Добавить кукурузу и перемешать. Буханку хлеба разрезать пополам, удалить мякоть.

Запечь в духовке в течение 15–20 минут, корочка должна слегка подрумяниться. Разлить суп в подготовленные хлебные чаши, украсить зеленым луком и немедленно подавать.

Томатный суп с фасолью

Этот густой томатный суп обладает не только ярким видом, но и вкусом. Питательный, ароматный, с хрустящими чесночными гренками и островатыми нотками, суп напоминает о солнечном Провансе и приближающемся лете.

Ингредиенты:

1 крупная луковица

2 ст. ложка оливкового масла

2 зубчика чеснока

1/4 ч. ложки красного перца чили

3–4 ст. ложки томатной пасты

1 банка (450 г) рубленых томатов в собственном соку

2 ч. ложки прованских трав

1 банка (420 г) белой фасоли в собственном соку

1 л воды

1,5 ст. ложки сахара

1,5 ст. ложки белого винного уксуса

соль и черный перец – по вкусу

Чесночные гренки:

2–3 ст. ложки оливкового масла

2–3 зубчика чеснока

половина французского багета или целая чиабатта

соль – по вкусу

Как готовить:

В большой кастрюле на средне-высоком огне разогреть масло. Добавить мелко нарубленный лук, спассеровать в течение 5 минут. Добавить мелко нарубленный чеснок и чили, жарить еще 1–2 минуты до золотистого цвета.

Добавить томатную пасту и обжаривать, помешивая, в течение 1 минуты. Добавить рубленые томаты и прованские травы. Слить жидкость из фасоли и хорошо промыть.

В кастрюлю с зажаркой влить воду и довести до кипения. Затем всыпать фасоль и варить 10–15 минут. Добавить сахар, уксус, соль и черный перец.

Накрыть крышкой и оставить на 10 минут. Для гренок духовку нагреть до 200°С. В миске смешать оливковое масло и толченый чеснок. Хлеб нарезать средними кубиками, добавить в миску и хорошо перемешать.

Посолить по вкусу. Выложить на противень и готовить в течение нескольких минут до золотистого цвета. Подавать суп с чесночными гренками.

Грибные щи с квашеной капустой

«Где щи, там и нас ищи» – поговаривали на Руси. Эти густые, наваристые, с дивным ароматом белых грибов и богатым кисловатым вкусом щи помогут разнообразить ваш постный стол. Становятся в разы вкуснее на следующий день.

Ингредиенты:

7–9 сухих белых грибов

0,5 литра теплой воды

1 ст. ложки растительного масла

2 средних луковицы

500–700 г квашеной капусты

2 л овощного или грибного бульона

1 крупная картофелина

1 лавровый лист

перец горошком – по вкусу

укроп – по вкусу

4 зубчика чеснока

соль – по вкусу

Как готовить:

Замочить грибы в теплой воде на 30 минут. Воду процедить и отставить. Грибы нарезать небольшими кубиками. В сковороде нагреть растительное масло.

Обжарить мелко нарубленный лук в течение 5 минут. Добавить к луку капусту, уменьшить огонь и тушить 15 минут. В бульон добавить грибную воду, грибы и картофель, нарезанный кубиками.

Варить 10–15 минут. Добавить лавровый лист, перец горошком, соль, варить еще 10 минут. В кастрюлю с супом положить капусту и лук, довести до кипения.

Добавить укроп и мелко нарубленный чеснок. Снять с огня и накрыть крышкой. В идеале перед подачей щи должны настояться в течение 12-ти часов.

Овощной суп с лапшой

Суп с лапшой знаком нам с самого детства. В классическом варианте он готовится на курином бульоне с добавлением кусочков мяса. Сегодня мы познакомим вас с постным вариантом. Он придется по вкусу и детям, и взрослым. При желании можно добавить кубики обжаренного тофу.

Ингредиенты:

1 средняя луковица

1 ст. ложка оливкового масла

0,5 ч. ложка сухого тимьяна

3 средних моркови

2 стебля сельдерея

2,5 литра овощного бульона

1 лавровый лист

1 чашка мелкой лапши

соль, перец – по вкусу

свежий укроп или петрушка – для украшения

Как готовить:

В большой кастрюле нагреть оливковое масло на среднем огне. Поджарить лук в течение 5 минут до золотистого цвета. Добавить тимьян и перемешать.

Нарезать морковь и сельдерей в произвольной форме. Добавить к луку и жарить в течение 1–2 минут. Влить бульон и довести до кипения на средне-высоком огне.

Положить в суп лавровый лист, уменьшить огонь до среднего. Всыпать лапшу и варить около 10 минут до состояния al dente (в зависимости от сорта).

Добавить соль и перец по вкусу. Посыпать зеленью и подавать.

Солянка

Солянка или селянка - классическое блюдо русской кухни. Сегодня мы приготовим солянку на овощном бульоне без мяса. Квашеная капуста, оливки и каперсы создают насыщенный кисловато-соленый вкус, а толченый чеснок и кинза придают солянке пряную нотку. Прекрасным дополнением к супу станет свежайший ржаной хлеб.

Ингредиенты:

400 г квашеной капусты

2–3 ст. ложки растительного масла

1 большая луковица

2–3 ст. ложки томатной пасты

2 соленых огурца

2 л овощного бульона

1–2 ч. ложки каперсов

4–5 оливок (желательно с лимоном)

2–3 зубчика чеснока

0,5 пучка кинзы

соль, перец – по вкусу

Как готовить:

Залить квашеную капусту крутым кипятком. Через несколько минут воду слить, капусту тщательно отжать. В большой сковороде разогреть растительное масло.

Добавить капусту, тушить на среднем огне около 10 минут, постоянно помешивая. Дать капусте слегка зарумяниться. Добавить мелко нарубленный лук и тушить еще 5 минут.

Ввести томатную пасту и огурцы, нарезанные маленькими кубиками, прогреть еще 2-3 минуты до появления сильного приятного аромата.

Влить бульон, довести до кипения на средне-высоком огне. Варить 10 минут. Каперсы промыть, оливки нарезать колечками. Добавить в суп и варить еще 5 минут.

Положить в солянку раздавленный чеснок и мелко порубленную кинзу, посолить и поперчить по вкусу. Довести до кипения, снять с огня и накрыть крышкой.

Дать настояться минимум 30 минут.

Источник: ДОМАШНИЙ/Еда

фото: pixabay, thinkstockphotos.com