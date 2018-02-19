Постный суп: 5 простых рецептов
Традиционно супы всегда главенствуют на нашем обеденном столе. Во время Великого поста они особенно актуальны. Кулинарный блогер Владислав Носик подготовил пять удивительных постных супов, среди которых вы обязательно найдете что-то на свой вкус!
Картофельный суп-пюре в хлебе
Три простейших ингредиента, несколько нехитрых манипуляций и бархатистый картофельный суп с необыкновенным ароматом печеного чеснока готов. Подадим его в хрустящей половинке ржаного хлеба и присыплем зеленым луком. И вкусно, и красиво!
Ингредиенты:
1 головка чеснока
1 ст. ложка + 1 ч. ложка оливкового масла
2–3 лука-порея
6–8 средних красных картофелин
1 л овощного бульона или воды
соль, перец – по вкусу
4–5 ст. ложек замороженной или консервированной кукурузы (можно не добавлять)
1–2 буханки ржаного хлеба (в зависимости от количества персон)
зеленый лук – для украшения
Как готовить:
Духовку нагреть до 200°С. Очистить головку чеснока от верхней шелухи. Срезать верхушку на 2–3 мм. Смазать 1 ч.л. оливкового масла, обернуть фольгой и поставить в духовку на 35–40 минут.
Чеснок вынуть, духовку не выключать. В большой кастрюле нагреть 1 ст.л. оливкового масла, добавить нарезанный кольцами лук-порей и поджарить в течение 3–4 минут до мягкости.
Добавить картофель, нарезанный мелкими кубиками, и бульон/воду. Довести до кипения, уменьшить огонь и варить 10–15 минут до готовности картофеля.
Снять с огня, добавить зубчики печеного чеснока, соль, перец и взбить блендером до однородности. Добавить кукурузу и перемешать. Буханку хлеба разрезать пополам, удалить мякоть.
Запечь в духовке в течение 15–20 минут, корочка должна слегка подрумяниться. Разлить суп в подготовленные хлебные чаши, украсить зеленым луком и немедленно подавать.
Томатный суп с фасолью
Этот густой томатный суп обладает не только ярким видом, но и вкусом. Питательный, ароматный, с хрустящими чесночными гренками и островатыми нотками, суп напоминает о солнечном Провансе и приближающемся лете.
Ингредиенты:
1 крупная луковица
2 ст. ложка оливкового масла
2 зубчика чеснока
1/4 ч. ложки красного перца чили
3–4 ст. ложки томатной пасты
1 банка (450 г) рубленых томатов в собственном соку
2 ч. ложки прованских трав
1 банка (420 г) белой фасоли в собственном соку
1 л воды
1,5 ст. ложки сахара
1,5 ст. ложки белого винного уксуса
соль и черный перец – по вкусу
Чесночные гренки:
2–3 ст. ложки оливкового масла
2–3 зубчика чеснока
половина французского багета или целая чиабатта
соль – по вкусу
Как готовить:
В большой кастрюле на средне-высоком огне разогреть масло. Добавить мелко нарубленный лук, спассеровать в течение 5 минут. Добавить мелко нарубленный чеснок и чили, жарить еще 1–2 минуты до золотистого цвета.
Добавить томатную пасту и обжаривать, помешивая, в течение 1 минуты. Добавить рубленые томаты и прованские травы. Слить жидкость из фасоли и хорошо промыть.
В кастрюлю с зажаркой влить воду и довести до кипения. Затем всыпать фасоль и варить 10–15 минут. Добавить сахар, уксус, соль и черный перец.
Накрыть крышкой и оставить на 10 минут. Для гренок духовку нагреть до 200°С. В миске смешать оливковое масло и толченый чеснок. Хлеб нарезать средними кубиками, добавить в миску и хорошо перемешать.
Посолить по вкусу. Выложить на противень и готовить в течение нескольких минут до золотистого цвета. Подавать суп с чесночными гренками.
Грибные щи с квашеной капустой
«Где щи, там и нас ищи» – поговаривали на Руси. Эти густые, наваристые, с дивным ароматом белых грибов и богатым кисловатым вкусом щи помогут разнообразить ваш постный стол. Становятся в разы вкуснее на следующий день.
Ингредиенты:
7–9 сухих белых грибов
0,5 литра теплой воды
1 ст. ложки растительного масла
2 средних луковицы
500–700 г квашеной капусты
2 л овощного или грибного бульона
1 крупная картофелина
1 лавровый лист
перец горошком – по вкусу
укроп – по вкусу
4 зубчика чеснока
соль – по вкусу
Как готовить:
Замочить грибы в теплой воде на 30 минут. Воду процедить и отставить. Грибы нарезать небольшими кубиками. В сковороде нагреть растительное масло.
Обжарить мелко нарубленный лук в течение 5 минут. Добавить к луку капусту, уменьшить огонь и тушить 15 минут. В бульон добавить грибную воду, грибы и картофель, нарезанный кубиками.
Варить 10–15 минут. Добавить лавровый лист, перец горошком, соль, варить еще 10 минут. В кастрюлю с супом положить капусту и лук, довести до кипения.
Добавить укроп и мелко нарубленный чеснок. Снять с огня и накрыть крышкой. В идеале перед подачей щи должны настояться в течение 12-ти часов.
Овощной суп с лапшой
Суп с лапшой знаком нам с самого детства. В классическом варианте он готовится на курином бульоне с добавлением кусочков мяса. Сегодня мы познакомим вас с постным вариантом. Он придется по вкусу и детям, и взрослым. При желании можно добавить кубики обжаренного тофу.
Ингредиенты:
1 средняя луковица
1 ст. ложка оливкового масла
0,5 ч. ложка сухого тимьяна
3 средних моркови
2 стебля сельдерея
2,5 литра овощного бульона
1 лавровый лист
1 чашка мелкой лапши
соль, перец – по вкусу
свежий укроп или петрушка – для украшения
Как готовить:
В большой кастрюле нагреть оливковое масло на среднем огне. Поджарить лук в течение 5 минут до золотистого цвета. Добавить тимьян и перемешать.
Нарезать морковь и сельдерей в произвольной форме. Добавить к луку и жарить в течение 1–2 минут. Влить бульон и довести до кипения на средне-высоком огне.
Положить в суп лавровый лист, уменьшить огонь до среднего. Всыпать лапшу и варить около 10 минут до состояния al dente (в зависимости от сорта).
Добавить соль и перец по вкусу. Посыпать зеленью и подавать.
Солянка
Солянка или селянка - классическое блюдо русской кухни. Сегодня мы приготовим солянку на овощном бульоне без мяса. Квашеная капуста, оливки и каперсы создают насыщенный кисловато-соленый вкус, а толченый чеснок и кинза придают солянке пряную нотку. Прекрасным дополнением к супу станет свежайший ржаной хлеб.
Ингредиенты:
400 г квашеной капусты
2–3 ст. ложки растительного масла
1 большая луковица
2–3 ст. ложки томатной пасты
2 соленых огурца
2 л овощного бульона
1–2 ч. ложки каперсов
4–5 оливок (желательно с лимоном)
2–3 зубчика чеснока
0,5 пучка кинзы
соль, перец – по вкусу
Как готовить:
Залить квашеную капусту крутым кипятком. Через несколько минут воду слить, капусту тщательно отжать. В большой сковороде разогреть растительное масло.
Добавить капусту, тушить на среднем огне около 10 минут, постоянно помешивая. Дать капусте слегка зарумяниться. Добавить мелко нарубленный лук и тушить еще 5 минут.
Ввести томатную пасту и огурцы, нарезанные маленькими кубиками, прогреть еще 2-3 минуты до появления сильного приятного аромата.
Влить бульон, довести до кипения на средне-высоком огне. Варить 10 минут. Каперсы промыть, оливки нарезать колечками. Добавить в суп и варить еще 5 минут.
Положить в солянку раздавленный чеснок и мелко порубленную кинзу, посолить и поперчить по вкусу. Довести до кипения, снять с огня и накрыть крышкой.
Дать настояться минимум 30 минут.
Источник: ДОМАШНИЙ/Еда
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