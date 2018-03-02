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Австралийский дантист и тренер Льюис Эрлих раскрыл секрет белоснежной улыбки. И это не дорогостоящие процедуры! Медик назвал продукты и методы питания, которые помогают держать зубы в идеальном состоянии. Первым делом, по словам Эрлиха, необходимо минимизировать потребление красящих эмаль напитков: чай, кофе, разноцветные газировки, красное вино. Также следует отказаться от соевого соуса.

Дантист уверяет, что клубника и черника не окрашивают зубы — их можно употреблять без страха нанести зубам вред. Льюис отметил, что многие люди заблуждаются, полагая, что лишь исключив красящие продукты из рациона, можно сохранить белизну зубов. Он рассказал, что белоснежная улыбка может быть лишь у того человека, чей рацион сбалансирован. То есть необходимо потреблять в пищу зелень, листья разных салатов, разноцветные овощи, говядину, курицу, рыбу, орехи, ягоды и кисломолочные продукты. Эрлих уверен, что для сохранения белоснежной улыбки необходимо есть очень яркие разноцветные овощи и фрукты — ведь именно в них содержится весь комплексом витаминов, необходимых для полноценной работы организма.

Эрлих отметил, что если в организме недостаточно кальция и эмаль истончается, то зубы становятся серовато-желтого цвета. В таком случае отказ от красящих продуктов не поможет вернуть их белизну. Он порекомендовал начинать утро с яичницы с овощами или кокосового йогурта, который благотворно влияет на организм и обладает антибактериальными свойствами. Кроме того, дантист отметил, что гигиена крайне важна — зубы необходимо тщательно чистить дважды в день.

Источник: COSMO

фото: pixabay