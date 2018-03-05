Woman |

Ожирение на фоне поста — сюжет многофакторный. В первую очередь он, как и любая диета, связан с принудительными ограничениями. И если еда вне поста была для вас одним из главных жизненных удовольствий, то утрата заставляет вас все время только о еде и думать. А пост в массовом сознании, в отличие от большинства диет, накладывает ограничения только по составу пищи, но не по ее количеству. Потому постящиеся ради диеты парадоксальным образом начинают больше есть. Отсутствие белка — вторая (уже не психологическая, а физиологическая) причина переедания.

Третья — недостаток витаминов и микроэлементов, содержащихся в привычном рационе: отказавшись от молока, вы недополучаете кальций; отказавшись от рыбы, испытываете дефицит витамина D; оставшись без мяса, чувствуете нехватку незаменимых аминокислот. Организм мечется, пытаясь как-то это компенсировать, но попадает в собственную западню: мозг может анализировать и предлагать только знакомую пищу — из того списка, которым пользовался раньше.

Если вы в обычной (не постной) жизни редко включали в меню растительные белки, то и сейчас организм не испытывает в них потребности: они же ему незнакомы. А ведь спасение именно в них.

Ни для кого не секрет, что пост — это идеологическое обоснование вынужденного воздержания. Если переводить с языка религии на язык диетологии, то речь пойдет о локальном и сезонном питании. К началу весны в крестьянских хозяйствах заканчивались почти все продукты, припасенные с осени. А ничего нового пока не выросло. Скотину уже не забивали, потому что постоянные оттепели создавали сложности с хранением мясопродуктов. Те же оттепели сильно осложняли подледный лов рыбы. Сохранившееся зерно откладывалось на весенний посев — и народ в буквальном смысле оставался на бобах. Крепкие, хорошо засушенные, а потому не гниющие и не особенно любимые грызунами, бобы и горох составляли основу рациона.

Они и становятся едва ли не основным источником белка на период поста. Вы удивитесь, но перейдя исключительно «на бобы», то есть не смешивая фасоль и горох ни с мясом, ни с крупами, ни с другими овощами, вы, скорее всего, не столкнетесь с популярной «гороховой» проблемой — вздутием живота. И для предотвращения избыточного газообразования, и для ускорения варки любые бобовые желательно на ночь замачивать в холодной воде.

Однако решив за счет бобов проблему белковой недостаточности, вы все равно не сможете избежать гиповитаминоза.

На самом деле взрослый человек (особенно если он уже включил в рацион витаминно-минеральные комплексы) в молоке не нуждается. Более того, если честно ограничивать себя в молочных продуктах, то вам придется отказаться от сдобного и песочного теста — один этот решительный шаг уже убережет вас от лишних килограммов во время поста. Однако с привычками и искушениями бороться трудно, поэтому приходится искать замену. Соевый сыр и соевый майонез способны хотя бы на время утешить многих.

Соя и продукты из нее, например, сыр тофу — чемпионы по содержанию растительного белка. Ее даже часто сравнивают с мясом по составу и количеству аминокислот, необходимых организму. Можно употреблять пророщенную сою, добавляя ее в салаты, овощные рагу.

А с растительным молоком в наше время вообще ни у кого никаких проблем быть не должно. Соевое — самое высокобелковое, но не самое вкусное из возможных.

И, конечно, внимательно читайте состав на упаковке: очень часто в соевое и миндальное молоко добавляют ванилин (что не так страшно) и сахар (который существенно повышает калорийность продукта).

Источник: passion.ru