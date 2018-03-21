Продукт недели: цикорий

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Woman | 21 марта 2018 года, 16:49

Цикорий снова в моде. Правда, в тренде его корень — наиболее ценная часть растения. Именно из него делают напиток, который диетологи рекомендуют в качестве заменителя кофе. А вот остальные части цикория игнорируют — даже не все знают, как он выглядит.

5 интересных фактов

  • Начнем все же с корня. Главная его польза заключается в том, что он богат инулином. Этот полисахарид используется как аналог сахара. Инулин благотворно влияет на микрофлору кишечника, нормализует микробный баланс, поддерживает иммунную систему, улучшает перистальтику.

  • Благодаря своему составу, это растение может одномоментно обладать желчегонным, мочегонным, противовоспалительным, легким успокаивающим и ранозаживляющим действием.

  • У вас есть заболевания сердечно-сосудистой системы, часто повышается давление или имеется вегетососудистая дистония, а без чашки кофе вы не представляете утро? Цикорий — отличная альтернатива кофе.

  • В свежем виде цикорий можно найти на рынке и в дорогих гипермаркетах. Внешне кочан похож на китайскую капусту и называется витлуф.

  • Листья у цикория светлые, с салатовыми кончиками. Сам кочан упругий, на нем нет коричневых разводов. Такого цикория несколько сортов: митадо, тердиво, тонко.

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РЕЦЕПТ: салат из цикория с манго

Вам понадобится:

кочан цикория — 1 шт.

манго — 1 шт.

креветки мелкие в рассоле — 1 банка

салат мицуна (можно заменить шпинатом)

кешью — горсть

рисовый уксус — 1 ст. ложка

специи и соль — по вкусу

Приготовление:

Почистить манго и разрезать на квадратики по 2-3 см. Цикорий нарезать или порвать, так же, как и листья салата. Слить рассол от креветок и добавить их в салат. Добавить орешки и рисовый уксус. Посолить и посыпать специями. Аккуратно перемешать и подавать.

Источник: passion.ru

фото: pixabay

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