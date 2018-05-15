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Есть довольно высокая вероятность того, что в данный момент вы думаете о еде. Возможно, пытаетесь решить, какое блюдо приготовить на ужин. А может быть, вспоминаете о вкусном обеде или собираетесь на время отказаться от пищи.

Если вы думаете о последнем, то знайте: исследователи из Массачусетского технологического института обнаружили интересные факты о голодании. В ходе эксперимента учёные выяснили, что если не кормить мышей в течении 24 часов, то у них ускоряется регенерация стволовых клеток, которые отвечают за обновление эпителия кишечника.

Дело в том, что по мере нашего старения стволовые клетки теряют способность быстро восстанавливать изношенные ткани органов. А это негативно сказывается на состоянии всего организма.

Исследователи обнаружили, что голодание в течение дня ускорило восстановление кишечных стволовых клеток в два раза. Как выяснилось, клетки начали черпать энергию путём расщепления жирных кислот вместо глюкозы. При этом у них активировался ген, отвечающий за метаболизм жиров. Конечно, нужно ещё провести испытания на людях, но результаты такого эксперимента, скорее всего, будут положительными. Стволовые клетки мышей не сильно отличаются от наших.

Если вы не доверяете диетам, поверьте науке: суточное голодание значительно ускоряет метаболизм. Посмотрите на Джимми Киммела и Бенедикта Камбербэтча. Они остаются в хорошей форме благодаря периодическому кратковременному отказу от пищи.

Диеты, основанные на голодании, существовали и до этого исследования. Одна из них называется просто — 5:2. Если кратко, то пять дней вы питаетесь как обычно, а два дня сильно ограничиваете себя по калориям.

Возможно, такой способ не подходит диабетикам и людям с метаболическими заболеваниями. В этом случае лучше проконсультироваться с лечащим врачом и попробовать менее экстремальную диету. Однако результаты, достигнутые при помощи голодания, действительно впечатляют.

Источник: Лайфхакер

фото: pixabay