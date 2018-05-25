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Сок, минералка, квас, морс - наше спасение, когда жаркий градус на улице зашкаливает. И все же, как ни крути, эти напитки рано или поздно приедаются. Иной раз хочется выпить чего-нибудь эдакого, да подводит фантазия. А между тем прохладительных напитков так много, что на каждую букву алфавита найдется! Вкусные названия скрывают не менее приятное содержимое. Воспользуйтесь нашей азбукой жажды и прохлаждаетесь на здоровье, передает АиФ.

Айс-крим

Символично, что список открывают именно айс-кримы, то есть напитки, в составе которых есть мороженое. Куда уж еще «прохладительнее». Приготовить айс-крим несложно. Для одной порции смешивают 50 грамм любого фруктового сока (или сиропа) с таким же количеством минеральной воды (предварительно охладить), а сверху в бокал кладут 50 грамм мороженого. При желании можно добавить чуточку нарезанных фруктов. Есть это чудо нужно ложечкой и соломинкой, зажмурившись от удовольствия.

Базиликовый напиток

В простонародье его еще называют «васильковый компот». Но от этого он не становится менее вкусным! На 3 л воды возьмите 2 пучка базилика, 1 ст сахара и сок 1 лимона. Траву залейте холодной водой, вскипятите, добавьте сахар и проварите 10 минут. Снимите с огня, влейте лимонный сок, остудите и наслаждайтесь вкуснейшим напитком приятного розового цвета.

Вишневый морс

Один из древнейших напитков на Руси, упомянутый еще в «Домострое». Отличие морса от компота в том, что сначала из ягод отжимается сок и только после этого мезгу отваривают в воде с добавлением сахара, а затем процеженный отвар соединяют с полученным вначале фрешем. Вишневый морс уникален по составу - это отличный поливитаминный напиток, снижающий уровень холестерина в крови.

Гриб чайный

Если у вас на кухне еще не прижился этот чудо-гриб, по виду напоминающий медузу, то самое время заняться его разведением. Заливаете его крепкой подслащенной заваркой и через несколько дней получаете ценнейший тонизирующий напиток, по вкусу напоминающий квас, а по виду - газировку.

Джулеп

Хочется освежиться? Тогда выпейте джулеп - напиток на основе листиков мяты. В стакан налейте немного воды, растворите в ней 2 ч л сахара, добавьте несколько листиков мяты и разомните ложкой. Веточки уберите, наполните стакан колотым льдом почти доверху и влейте любой фруктовый сок или сироп (либо их смесь).

Еловый напиток

Хвоя богата витаминами, эфирными маслами и выводит из организма вредные вещества. Чтобы приготовить из нее витаминный напиток для укрепления иммунитета, залейте 1 ст еловых иголок 3 ст холодной воды, добавьте сок 1 лимона и настаивайте два дня.

«Живчик»

Напиток на основе яблочного сока и настойки эхинацеи (природное средство для стимуляции иммунитета). Просто смешайте концентрированный яблочный сок с водой по своему вкусу и добавьте в бокал несколько капель травяной настойки - домашний «энергетик» готов!

Зеленый чай

Пожалуй, самый правильный напиток лета. Охлажденный зеленый чай с лимоном отлично утоляет жажду, тонизирует, восполняет потери микроэлементов в организме и повышает работоспособность. Для разнообразия добавьте в чашку кубики льда, фруктовый сок или сироп, газированную минералку, листики мяты.

Имбирный эль

Шипучий освежающий напиток с волшебными пузырьками и тонким вкусом. В 2-л банку сложить 1,5ст л тертого на мелкой терке корня имбиря, 1 ст сахара, 1/4 ч л сухих активных дрожжей, сок 1 лимона (либо апельсина, грейпфрута, граната) - залить водой, закрыть крышкой и взболтать до растворения сахара. Оставить при комнатной температуре на 2-3 дня, а затем убрать на ночь в холодильник и утром процедить.

Йогурт

Питьевой йогурт можно приготовить дома - любители этого напитка квасят его в специальных йогуртницах. Считается, что это напиток долгожителей - русский ученый Мечников изучал его полезные свойства в своих научных исследованиях.

Коблер

Так называют напитки на основе соков и фруктов с большим количеством мелко колотого льда - бокал заполняется кубиками более, чем на половину, а потом уже заливаются компоненты коблера. А пьют его через соломинку – «cobbler» в переводе с английского значит «длинный глоток».

Лимонад

Королевский напиток. Согласно легенде, лимонад придумал придворный виночерпий французского короля Людовика I, а впоследствии рецепт попал в Россию благодаря Петру I. Поклонники лимонада придумали множество вариаций с добавлением специй, мяты и фруктов. Если вы не любите лимонад, попробуйте оранжад - то же самое, только из апельсинов.

«Мохито» безалкогольный

Излюбленный кубинский напиток в «трезвой» вариации. Приятный зеленый цвет ему придает мята и лайм. Мелко нарежьте 1 пучок мяты и 1 лайм, добавьте 6 кусочков коричневого сахара, разомните все ступкой и залейте 600 мл минералки. "Мохито" подают с кубиками льда.

Напиток медовый

Чтобы приготовить этот приятный газированный напиток, растворите 250 граммов меда в 1 литре горячей воды, охладите до комнатной температуры, добавьте 5 г дрожжей и сок половины лимона. Оставьте в тепле на 12 часов, затем процедите и охладите.

Овощной коктейль

Редкий гость на нашем столе и очень зря - в овощном коктейле много микроэлементов и клетчатки. Для приготовления напитка измельчите свои любимые овощи в блендере и смешайте с простоквашей, солью, специями по вкусу. Попробуйте сочетание «кефир-огурец-зелень», «свекла-морковь-тыква», «сельдерей-помидор-сладкий перец» и вы по-новому посмотрите на привычные овощи.

Пунш безалкогольный

Это напиток на основе чая с добавлением разных сиропов, соков, молока, пряностей и фруктов. В холодный пунш кладут много колотого льда и обязательно подают в высоком бокале с соломинкой. Для малинового пунша смешайте 30 г малинового сиропа, 20 г молока и 100г холодного крепкого черного чая, дайте настояться 5-10 минут и украсьте бокал долькой лимона.

Ревеневый компот

Стебли ревеня богаты витаминами и в кулинарии используются так же, как яблоки. Прохладный ревеневый компот - настоящее лакомство! Возьмите 500 г черешков ревеня, 200 г сахара, лимонные корочки, щепотку имбиря. Стебли помойте, очистите, нарежьте.Сахар, лимонные корки, имбирь прокипятите со стаканом воды, затем добавьте ревень и варите до мягкости.

Сок березовый

Его собирают весной, но летом можно «добывать» березовый сок в магазине. Это природное снадобье от множества проблем, начиная депрессией и заканчивая язвой желудка. Отведаешь его и чувствуешь, как вливается живительная сила березы.

Тархун

Если раздобыть траву эстрагона, можно устроить вечер ностальжи с домашним «Тархуном». В кипящую воду (1л) положите мелко нарезанный эстрагон (200г), влейте лимонный сок (50 мл), накройте крышкой и дайте настояться, а затем уберите в холодильник. Сахар добавьте по вкусу. Готовый напиток можно разбавить минералкой или добавить в него пузырьков с помощью аппарата для газирования.

Уксус яблочный

Нет, конечно, его не пьют в чистом виде! Но если развести в стакане воды столовую ложку яблочного уксуса и добавить чайную ложку меда, то получится приятный напиток. Считается, что он улучшает обмен веществ и тем самым помогает сбрасывать лишние килограммы.

Физ

Эти игристые напитки готовят из кислых фруктовых соков, добавляя яичный белок и газировку - получается шипучая смесь. Для абрикосового физа взбейте 40 мл абрикосового сока с соком половины лимона и 1 яичным белком. Положите в бокалы кусочки льда, налейте смесь, а затем добавьте 100 мл газировки.

Холодный кофе

Для кофеманов это настоящее летнее спасение. Молотый кофе залейте ледяной водой и оставьте на ночь настаиваться - утром получится некрепкий прохладительный напиток с мягким вкусом. Ну и конечно порадуйте себя кофе гляссе – просто добавьте в кофе, заваренный обычным горячим способом, шарик мороженого.

Цветочный чай

Самый известный цветочный чай - каркадэ (суданская роза, красный щавель, гибискус). Листочки этого растения при заваривании дают настою ярко-красный цвет, что делает его похожим на фруктовый компот. В летнюю жару каркадэ хорошо пить охлажденным с добавлением сахара или меда.

Черносливовый компот

Компот из сухофруктов - вкус детства, который всегда актуален. Возьмите 200 г чернослива и 1/2 ст сахара. Размешайте сахар в 1 л горячей воды и добавьте промытый чернослив, варите на небольшом огне 20 минут до мягкости.

Шиповниковый напиток

Если смешать настой шиповника, приготовленный с вечера в термосе, с любыми фруктовыми соками, получится оригинальный прохладительный напиток. Например, чтобы насладиться «Вечерним закатом», доведите до кипения 1ст настоя шиповника, 2ст черносмородинового сока и 2ст.л. сахара, а затем охладите.

Щербет

Напиток хоть и прохладительный, но очень питательный, так что вполне может заменить ланч. В основе щербета густые фруктовые сиропы, соки или морсы, которые взбивают в миксере и выливают в бокал с кусочками фруктов, а сверху обязательно кладут мороженое. Главное - не размешивать слои!

Эг-ног

Общее название для молочно-фруктовых напитков с добавлением яйца или яичного желтка. Чтобы приготовить банановый эг-ног, смешайте в миксере 50 г молока, 1-2 банана, 20 г сахарного сиропа и 1 яйцо. В напиток можно добавлять фрукты.

«Южный» коктейль

Вариация на тему молочных коктейлей с тонкой кофейной ноткой. На одну порцию возьмите 150 г молока, 50 г мороженого, 1/2 ст л какао, 3/4 ч л растворимого кофе, 2 ч л воды. Какао и кофе разведите в горячей воде и смешайте с молоком. Охлажденную смесь соедините с мороженым и взбейте.

Яблочный сидр

Речь не про слабоалкогольный напиток наподобие шампанского, а про его собрата без градусов. Безалкогольный сидр считается разновидностью яблочного сока, так что пить его могут как взрослые, так и дети. Просто смешайте яблочный сок с минеральной водой - прохлаждаться таким образом одно удовольствие!

Источник: АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ

фото: pixabay