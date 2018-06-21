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Лайфхакер изучил несколько десятков серьёзных научных исследований и собрал диеты, которые точно помогут вам похудеть. Вам нужно только выбрать тот режим питания, который не заставит вас страдать, и сделать его частью своей жизни.

Диета Аткинса

Эта популярная низкоуглеводная диета была разработана в 1960 году кардиологом Робертом Аткинсом (Robert C. Atkins). Диета включает несколько фаз и направлена на изменение пищевых привычек на более здоровые.

В чём суть диеты

Диета Аткинса не включает подсчёта калорий или контроля порций. Единственное, что нужно считать, — граммы чистых углеводов за вычетом клетчатки.

Диета делится на четыре фазы:

Первая фаза самая строгая, она длится не меньше двух недель и позволяет потерять 3–4 кг. В это время вы сокращаете количество углеводов до 20 г в день, причём 12–15 г из них получаете из овощей. Вы потребляете много белка из птицы, мяса, рыбы и морепродуктов, яиц, сыра, при этом полностью исключаете фрукты, сладкую выпечку, пасту, зерновые, орехи. Необходимо отказаться от алкоголя и выпивать восемь стаканов воды в день.

Вы продолжаете потреблять 12–15 г углеводов из овощей и избегаете сахара, но постепенно возвращаете некоторые богатые полезными веществами продукты: орехи, семена, ягоды. Вы теряете вес и переходите к следующей фазе, только когда до вашей цели останется около 4,5 кг.

Вы постепенно вводите в меню ранее запрещённую еду: фрукты, крахмалистые овощи, цельнозерновые продукты. Можно добавить 10 г углеводов. Но если вы начнёте снова набирать вес, нужно вернуться к норме в 20 г. В этой фазе вы остаётесь, пока не достигнете своего идеального веса.

Разрешены любые продукты, но вы продолжаете придерживаться принципов диеты. Если начинаете набирать вес, возвращаетесь к предыдущей фазе.

Что говорит наука

В 2007 году в Стэнфордском университете исследовали эффективность четырёх популярных диет: Аткинса, Орниша, «Зоны» и LEARN (низкожировая диета). Через 12 месяцев сидящие на диете Аткинса потеряли 4,7 кг, на диете LEARN — 2,6 кг, на диете Орниша — 2,2 кг, а на диете «Зона» — 1,6 кг.

В целом многие исследования подтверждают пользу и эффективность низкоуглеводных диет. Например, недавний научный обзор шести исследований показал, что диеты с низким гликемическим индексом или низкой гликемической нагрузкой позволяют сжечь в среднем на килограмм больше, чем остальные, положительно сказываются на массе тела, количестве жира и холестерина.

Ещё одно исследование показало, что диеты с высоким содержанием белка и низким гликемическим индексом продуктов способствуют поддержанию веса.

Возможный вред

В статье на сайте клиники Майо предупреждают, что диета с резким сокращением количества углеводов может иметь следующие побочные эффекты:

Головные боли.

Головокружения.

Слабость.

Запоры.

Диета Аткинса не рекомендуется людям с заболеваниями почек, женщинам в период беременности и кормления грудью, а также людям с высокой физической нагрузкой.

Палеодиета

В 2013 году палеодиета стала одной из самых популярных в мире, хотя среди диетологов до сих пор нет единого мнения, полезен этот режим питания или нет.

В чём суть диеты

Палеодиета основана на продуктах, которыми питались наши далёкие предки ещё до возникновения сельского хозяйства.

Сторонники диеты утверждают, что, несмотря на тысячи лет, прошедшие с того времени, организм человека до сих пор лучше всего справляется с едой охотников и собирателей.

Меню включает в себя мясо, рыбу, яйца, овощи и фрукты, орехи (кроме арахиса) и семена. В идеале мясо должно быть от животных, выращенных в естественных условиях, без применения специальных кормов. Также хорошо подходит дичь.

Диета полностью исключает сахар, крахмалистые овощи, молочные и зерновые продукты, масла (кроме оливкового холодного отжима, масел грецкого ореха и авокадо), бобовые, чай, кофе, газированные и алкогольные напитки, фруктовые соки.

Что говорит наука

В 2007 году учёные сравнили эффект палео- и средиземноморской диет без ограничения калорий. Через 12 недель люди на палеодиете похудели в среднем на 5 кг (на средиземноморской — на 3,8 кг) и потеряли 5,6 см в талии (в другой группе — 2,9 см). В среднем люди из палеогруппы потребляли в день на 451 ккал меньше, чем в контрольной группе, причём без всяких ограничений. Кроме того, у них нормализовался уровень сахара в крови.

Польза для фигуры подтвердилась и в исследовании 2009 года. В течение трёх месяцев одна группа придерживалась палеодиеты, другая — обычной диеты для диабетиков. В итоге первые сбросили на 3 кг больше, чем вторые.

Также интересно долгосрочное исследование 2014 года. Испытуемых разделили на две группы: в течение двух лет одни придерживались палеодиеты, другие — высокоуглеводной диеты с низким количеством жиров. Группа на палеодиете потеряла больше жира, особенно абдоминального, через 6, 12 и 18 месяцев.

Возможный вред

Диетологи называют много возможных опасностей палеодиеты, среди которых:

Недостаток кальция из-за отсутствия молочных продуктов.

Ухудшение состояния почек из-за потребления большого количества белка и насыщенных жиров.

Повышение риска сердечно-сосудистых заболеваний из-за потребления большого количества мяса.

Однако, несмотря на возможные негативные эффекты диеты, нет исследований, доказывающих явный вред для здоровья.

Веганская диета

Термин «веган» появился в 1944 году благодаря группе вегетарианцев, сформировавших Общество веганов. Они решили перестать эксплуатировать животных в любой форме и отказаться не только от мяса, но и от яиц и молочных продуктов.

В чём суть диеты

Веганская диета не включает мясо и птицу, рыбу и морепродукты, яйца, молочные продукты, а также блюда, которые могут включать компоненты животного происхождения: желатин, казеин, молочную кислоту.

Продукты растительного происхождения потребляются без всяких ограничений. Веганы едят бобовые, сыр тофу, орехи, семена, овощи и фрукты, пьют кокосовое и миндальное молоко.

Что говорит наука

Рандомизированное исследование 2013 года показало, что веганская диета с низким содержанием жира позволяет значительно снизить вес. После 18 недель исследования ставшие веганами избавились в среднем от 4,3 кг, а люди из контрольной группы — от 0,1 кг. Также у первых снизился уровень холестерина и сахара в крови. Похожие результаты учёные получили в 2005 году. После 14 недель люди, отказавшиеся от продуктов животного происхождения, скинули 5,8 кг, а люди, заменившие насыщенные жиры углеводами (диета NCEP), — 3,8 кг. Также веганы потеряли больше сантиметров в талии. Двухлетнее исследование, завершившееся в 2007 году, также подтвердило эффективность веганской диеты для снижения веса. 64 женщины с лишним весом придерживались либо веганской диеты, либо диеты NCEP. В результате через год веганы скинули 4,9 кг, а участницы на диете NCEP — 1,8 кг. По результатам двух лет потеря веса в группе веганов составляла 3,1 кг, а в группе NCEP — 0,8 кг.

А вот в 2015 году учёные сравнили эффективность веганской, вегетарианской, пескетарианской (можно рыбу и морепродукты), семивегетарианской (нельзя только красное мясо) и невегетарианской диет для снижения веса. В результате за шесть месяцев веганы потеряли в среднем 7,5% от массы тела — больше, чем все остальные.

Возможный вред

Главная опасность веганской диеты — недостаток витамина B12, необходимого для здоровья человека и получаемого из продуктов животного происхождения. Дефицит В12 может обернуться анемией, хронической усталостью, депрессией. Кроме того, исследование 2015 года показало, что дефицит этого витамина повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний у вегетарианцев. Поэтому при соблюдении веганской диеты советуют принимать добавки с В12.

Что касается белка, его вполне можно получать из продуктов растительного происхождения.

Средиземноморская диета с ограничением калорий

В отличие от скоростных диет вроде грейпфрутовой, средиземноморская не может похвастаться быстрыми результатами. Однако она куда более эффективна в долгосрочной перспективе и помогает поддерживать не только вес, но и здоровье. Кроме того, соблюдать эту диету проще и приятнее, что тоже влияет на её эффективность.

В чём суть диеты

Вот основные принципы средиземноморской диеты:

Основу рациона составляют фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, бобовые, орехи, сыр и йогурт. Эти продукты можно есть каждый день.

Сливочное масло заменяется на оливковое и рапсовое.

Красное мясо, яйца и сладости нужно есть как можно реже, а можно совсем исключить из рациона.

Рыбу и птицу нужно есть как минимум два раза в неделю. В день нужно выпивать шесть стаканов воды. Иногда можно пить красное вино.

Нужно добавить немного физических упражнений.

Что говорит наука

Большинство исследований средиземноморской диеты касаются её пользы для здоровья сердца. Например, доктор Рамон Эструх (Ramón Estruch) привлёк к своему пятилетнему исследованию 7 447 человек и доказал, что риск инсульта и заболеваний сердца у людей на средиземноморской диете снижен на 28–30% по сравнению с людьми на диете с низким содержанием жира.

И хотя средиземноморская диета чаще используется для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, она эффективна и для потери веса, особенно в долгосрочной перспективе. Это подтверждают многочисленные исследования. Метаанализ рандомизированных контролируемых испытаний показал, что средиземноморская диета может стать полезным инструментом для снижения веса, особенно если урезать калорийность рациона.

Диета Орниша

Это диета с низким содержанием жира, придуманная Дином Орнишем (Dean Ornish), профессором медицины из Калифорнийского университета. Она направлена на улучшение здоровья сердца, избавление от лишнего веса, снижение холестерина и кровяного давления.

В чём суть диеты

Главное правило диеты Орниша — жир должен составлять не более 10% от общей нормы калорий. При этом советуют исключить мясо и рыбу, масло и маргарин, маслины, авокадо, семечки, орехи, жирные молочные продукты, сладкое, алкоголь.

В рационе могут присутствовать обезжиренные молочные продукты, яичные белки, нежирные крекеры. Без ограничений можно потреблять бобовые, фрукты, зерновые, овощи.

Помимо диеты, Орниш советует выполнять физические упражнения (как минимум по 30 минут пять дней в неделю или по 60 минут три дня в неделю), справляться со стрессом с помощью йоги и медитации и проводить время с любимыми людьми.

Что говорит наука

Исследование Орниша, опубликованное в Journal of the American Medical Association в 1998 году, показало, что люди, придерживающиеся его диеты, за год похудели на 10 кг, а через пять лет поддерживали вес, на 5 кг отличающийся от изначального.

В упомянутом выше исследовании Стэнфордского университета люди, сидевшие на диете Орниша, за год похудели в среднем на 2,2 кг. Однако доктор Майкл Дансингер (Michael L. Dansinger) в 2005 году получил другие результаты. За год испытуемые на диете Орниша потеряли 3,3–7,3 кг, а те, кто сидел на диете Актинса 2,1–4,8 кг.

Возможный вред

Как и в случае с веганской диетой, люди на диете Орниша могут страдать от недостатка белка и витамина B12. Поэтому стоит принимать этот витамин в добавках и почаще включать в рацион бобовые, богатые растительным белком.

Что это значит

Как видите, все диеты очень разные. Диета Аткинса ограничивает углеводы, Орниша — жиры. Палеодиета делает акцент на мясе, а веганская мясо полностью исключает. Притом научные исследования подтверждают пользу и эффективность всех этих диет. И это просто замечательно!

Выбирайте диету, которая не заставит вас отказываться от любимых продуктов. Не можете жить без мяса, выбирайте палео или диету Аткинса. Обожаете пасту, станьте веганом или придерживайтесь средиземноморского режима питания. Если легко обходитесь без жирной пищи, диета Орниша поможет вам сбросить вес.

Источник: ЛАЙФХАКЕР

фото: pixabay