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Одним из самых знаменитых сыров Латвии является сыр с тмином. Ароматный тмин клали в сыры издавна, и до сих пор в сыроделии используются средневековые рецепты тминного сыра.

В Латвии очень уважают эту пряность и добавляют ее везде: в капусту, к мясу, в выпечку, в хлеб и даже в сыр! В тмине содержится большое количество полезных веществ: витамины группы В, аскорбиновая кислота, кальций, калий, фосфор, железо..

Тмин уменьшает головокружение, восстанавливает кровообращение и рекомендуется людям, желающим похудеть. Настоящий сыр с тмином из Латвии Кругляшки сыров с тмином можно купить в любом супермаркете, особенно он нарасхват к летнему празднику Лиго, как закуска к пиву.

У каждого производителя свой неповторимый рецепт сыра, разный по структуре, но неизменно одно — он с тмином. Великолепный вкус этому сыру придает сочетание нежирного молока и творога, масла и яиц, тмина и соли.

Тминный сыр традиционно выливают в круглую форму, которая символизирует небесное светило в день летнего солнцестояния. Именно поэтому тминный сыр является традиционным на латышский праздник Лиго, к которому приурочиваются сырные дни с участием производителей сыра из многих районов Латвии.

Производство сыра с тмином исключительно ручная работа, потому что механизировать такой процесс практически невозможно. Именно поэтому латвийский сыр с тмином считается эксклюзивным. Срок хранения тминного сыра — 25 дней, так как в его составе не используются пищевые добавки и консерванты. Жирность сыра с тмином составляет всего 10 %.

Сыр с тмином производят сейчас многие молочные комбинаты. На приготовление одной партии (240 кг) сыра с тмином уходит: 1 тонна обезжиренного молока, 220 кг обезжиренного творога, 220 яиц, 3,5 кг соли и 900 г тмина.

Можно приготовить сыр с тмином самостоятельно в домашних условиях.

Рецепт латвийского тминного сыра

Ингредиенты:

1 литр молока

1 кг творога

200 г сливочного масла

3 яйца

1 ч.л. соды

1-1,5 ч.л. соли

1-1,5 ч.л. тмина

Как сделать сыр с тмином:

Молоко вскипятите. Положите творог в молоко и снова доведите до кипения, стараясь все комочки, чтобы получить однородную структуру. Откиньте всю массу на сито. Если хотите сделать мягкий сыр, то не держите его долго на сите, а если потверже, то пусть стечет вся жидкость и даже ложкой можно помочь отжать творог. Переложите в миску и вбейте яйца, добавьте сливочное масло, соду и соль, а также тмин. Поставьте на водяную баню и варите минут 15, помешивая. Переложите в форму для мягкого сыра или дуршлаг, застелив его марлей, и сверху разровняйте ложкой. Накройте крышкой и уберите на ночь в холодильник. Утром переложите сыр в контейнер, и уже можно его кушать. Приятного аппетита!

Источник: Сырный сайт: все о сыре во всем мире