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Для тех, кто по-прежнему сомневается в искренности чувств главных молодоженов на планете. Вспомните классика Экзюпери: «Любить — это не значит смотреть друг на друга. Любить — это значит смотреть в одном направлении». И похоже у Гарри и Меган в отношении жизненных принципов — много общего. Например, желание поступать против правил. И это считывается даже в таких деталях, как выбор свадебного десерта. Задолго до церемонии было известно, что новобрачные решили изменить традиции и вместо королевского фруктового пирога угощали гостей лимонным тортом с бузиной и сливочным кремом, украшенным свежими цветами. Исповедуя принципы феминизма, Меган заказала праздничный десерт именно женщине — Клэр Птак, владелице Violet bakery and cafe в Восточном Лондоне. Уроженка Калифорнии — один из самых модных пекарей Великобритании, выпустила четыре кулинарные книги и записала популярные гастрономические подкасты.

Какие десерты гарантированно станут хитом не только на свадьбе принцессы, но и просто в текущем гастрономическому сезоне. Журнал ELLE разбирает самые лакомые тренды по мнению нового официального королевского пекаря и не боимся испортить фигуру.

Тренд #1: в хит-парад самых популярных сладких лакомств с триумфом возвращаются торты! Капкейки, кейк-попсы, макаруны, пряники — из-за обилия компактных десертов до «короля» сладкого стола очередь обычно не доходит. В этом сезоне кондитеры возвращают угощение на вершину пьедестала почета. И предлагают есть его первым!

Тренд #2: вегетарианство и ЗОЖ. Сверяйтесь с упаковкой — никакого классического сахара в составе! Вы же знаете, что происходит с телом, когда вы его едите? Только десерты на основе сиропа агавы. Еще одна важная пометка — gluten-free.

Тренд #3: вкус сезона — лимон. Королевские свадьбы — точка отсчета для многочисленных тенденций: от фасона платья и деталей сервировки до идеологии. Чтобы во время 5 o’clock или летней вечеринки за городом почувствовать себя хотя бы немного принцессой, отдавайте предпочтение сочетанию лимона... с лимоном! По примеру Виндзорского угощения: три слоя ванильного бисквита, пропитанные лимонным сиропом и пикантным творожным кремом с ароматом сока и цедры цитрусовых с итальянского Амальфитанского побережья. Среди прочих хитовых вкусов — клубника и кокос. Главное правило: ведущий ингредиент должен быть в максимальной концентрации. А вот шоколадные лакомства, по мнению Кенсингтонского кондитера, временно в стоп-листе.

Тренд #4: «голый» торт. Особые приметы: щедро украшенный ягодами и кремом верх, в по бокам — «голые» коржи, покрытые едва заметным слоем крема или глазури. Вся сливочно-кремовая роскошь, естественно, кроется внутри!

Источник текста и фото: журнал ELLE, pixabay.