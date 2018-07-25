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фото: facebook.com/Beckham

Одним из лучших друзей Дэвида Бекхэма является Гордон Рамзи - всемирно известный шеф-повар. И, видимо, футболист планирует пойти по его стопам. Известно, что Дэвид ведёт переговоры с одной из американских компаний о том, что он может стать ведущим собственного шоу, состоящим из коротких кулинарных выпусков длиной в 10-15 минут.

В кулинарных способностях Бекхэма нет сомнений, так как ранее он демонстрировал их в документальном фильме, который снял во время путешествия с друзьями по Амазонке. Кроме этого, Дэвид знает много о здоровом и спортивном питании благодаря тренировкам и занятиям футболом. Сам Бекхэм не раз отмечал, что он очень любит готовить, что нравится и его семье. Одним из лучших своих блюд он считает ризотто с шафраном, которое совершенствовал длительное время. Футболист отметил, что ранее его посещали мысли о серьезном занятии кулинарией, однако на подобные эксперименты он решился только теперь.

Источник: ГОТОВИМ.РУ