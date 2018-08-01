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Финик не только вкусный сухофрукт, но и очень полезный для организма человека. Самые почитаемые на Востоке сухофрукты – это финики. Польза и вред для организма, который они могут принести, сегодня активно исследуется учеными. Однако с давних времен арабские народы уверены в абсолютной безопасности этих сладких плодов.

Плод финиковой пальмы – это и есть финик. Иногда китайским фиником называют растение семейства Крушиновых – Зизифус, что, конечно же, неправильно. Кроме некоторого внешнего сходства, ничего общего они не имеют. Финиковые пальмы бывают мужского и женского пола. Чтобы получить урожай, необходимы оба дерева. Обычно высаживают на 20-25 женских одно мужское растение. Плодоносит пальма очень обильно на протяжении полувека и более. Кстати, плоды никак не обрабатываются и не нуждаются в обработке. За счет дефицита воды они становятся такими подвяленными уже на пальме. Остается только удалить поврежденные финики и можно упаковывать.

Было установлено, что при ежедневном употреблении 100 мг магния (5-6 плодов) риск инсульта падает на 9%. Помимо этого, продукт оказывает гипотензивное действие и укрепляет сосуды.

Современная медицина пока не имеет эффективных средств, способных обеспечить профилактику болезни Альцгеймера или хотя бы замедление ее прогрессирования. Тем не менее в процессе их активного поиска медики пришли к выводу, что минимизировать риск развития заболевания могут некоторые продукты питания и определенный образ жизни. Удалось установить и клинически доказать нейропротекторное действие финиковых плодов, а также положительное влияние на память и снижение уровня тревожности.

Многочисленные полезные свойства фиников становятся особенно актуальными для женщины в период вынашивания малыша. Эти сладкие плоды содержат вещества, укрепляющие стенки матки и, как следствие, облегчающие процесс родов, минимизирующие вероятность маточного кровотечения и выкидыша, а также способствующие быстрому послеродовому восстановлению. Для повышения лактации сушеные финики – это идеальное средство: вкусное и исключительно полезное. Секрет заключается в том, что регулярное потребление лакомства способствует активному выбросу гормона окситоцина, который увеличивает объем молока и обогащает его состав. Нередко молодым мамам мешает наслаждаться своей новой ролью послеродовая депрессия. Статистика утверждает, что такое явление встречается примерно у трети всех рожениц. Предупредить появление такой напасти тоже могут финики. Они благотворно влияют на нервную систему, поэтому способны устранить неприятные для молодой мамы симптомы.

Мужчины во все времена накануне важных событий употребляли в пищу финики. Из исторических источников известно, что Александр Македонский перед битвой выдавал своим солдатам по семь финиковых плодов. Считалось, что это придаст им выносливости и увеличит силу. Благодаря своей способности улучшать циркуляцию крови и укреплять сосуды финики уже много веков используются в качестве народного средства для потенции. Кроме того, их употребление увеличивает активность и количество сперматозоидов, повышая шансы на оплодотворение. При наличии вредных привычек целебные плоды помогут очистить организм от тяжелых металлов и токсинов, а также защитить от канцерогенов, нормализовать состав крови.

В связи с высоким содержанием сахаров в плодах многие медики считают этот продукт неподходящим для диабетиков. Часть из них рекомендуют больным совсем исключить финики из своего рациона. Однако имеется и другое мнение. Израильские врачи после внимательного изучения продукта пришли к следующим выводам: желательно заранее проконсультироваться со своим лечащим врачом на предмет своего рациона; количество плодов следует ограничивать 4-5 штуками в день; для диабетиков подходят не все сорта фиников (рекомендуется Маджхоль); необходимо внимательно рассчитывать общее количество углеводов; при тяжелом течении заболевания продукт должен быть исключен полностью.

Умеренное потребление финиковых плодов приносит пользу всему кишечному тракту, особенно благотворно влияет на здоровье толстой кишки. Было доказано, что их целебные свойства позволяют предупредить развитие дисбактериоза – в кишечнике увеличивается количество полезных бактерий. Кроме того, нормализуется стул, существенно снижается риск появления многих желудочно-кишечных заболеваний, в частности колоректального рака. Хорошего эффекта удается достичь при борьбе с изжогой. Для исчезновения неприятного жжения достаточно съесть 2-3 плода, тщательно разжевывая. Превышать рекомендуемое количество нежелательно. Пары фиников достаточно, чтобы быстро нормализовать кислотность желудочной среды.

Источник: Телеграф

фото: pixabay