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Медицина и технологии не стоят на месте. Люди живут дольше и лучше, чем 100 лет назад. Не удивительно, что население Земли постоянно растет. Но у повышения рождаемости и снижения смертности есть и свои отрицательные моменты. Для скотоводства нужно все больше и больше земли, воды и других ресурсов. Поэтому скоро изменение пищевых привычек жителей Земли станет не только этическим вопросом, но и практическим - выращивать мясо на всех будет просто невозможно.

Отказ от мяса кажется наиболее простым решением в этой ситуации. Но есть и еще одно решение - насекомые! Они уже широко распространены во многих кухнях Азии, Африки и Южной Америки, где традиционно жили и живут мясоеды. Но вот сломать предубеждение к насекомым у людей западной культуры не так просто.

Ученые придумали решение. Мука из кузнечиков - самый "удобоваримый" способ использовать насекомых для приготовления еды. Рецепты с мукой из кузнечиков уже наполняют англоязычный интернет. Из нее предлагают готовить печенья, добавлять ее в пасту, соусы и другие блюда. Аромат у порошка ореховый, совсем не противный.

Почему истертые в порошок насекомые - еда завтрашнего дня? Во-первых, в одном кузнечике белка и протеина почти столько же, сколько в большом куске мяса. Во-вторых, выращивать насекомых в "промышленных масштабах" намного проще, чем скот и птицу. Им нужно меньше пищи и пространства, они гораздо быстрее размножаются и вырастают.

Муку уже сейчас можно достать не только в Лондонских эко-ресторанах, но и заказать через интернет. У нее большой срок годности. И, кстати, в перспективе цена у продукта будет ниже, чем у мяса. В общем, ученые-экологи с энтузиазмом относятся к такой альтернативе стейкам и куриным крыльям и уже продумывают, как можно сделать муку из насекомых модным трендом на кухнях самых популярных поваров.

Источник: ГастрономЪ

фото: pixabay