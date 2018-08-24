Woman |

В соответствии с исследованиями аналитической компании Mintel, Германия является мировым лидером по производству веганских продуктов. Согласно данным, собранным в период с июля 2017 года по июнь 2018 года, 15% всех продуктов питания и напитков, выпущенных в стране, являются веганскими.

По этому показателю Германия незначительно опережает Великобританию (14%) и США (12%), в то время как во Франции (4%), Испании (4%), Австралии (3%), Италии (3%), Канаде (3%), Австрии (3%) и Бразилии (3%) веганские продукты не производятся в таком большом объеме. Согласно опросу, 50% немцев считают, что растительные белки столь же питательны, как и животные белки, в то время как 17% немцев уверены, что растительный белок полезнее животного.

Источник: Кедем.ру

фото: pixabay