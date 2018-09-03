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Организация по контролю за качеством продуктов Foodwatch требует ввести супермаркетах Германии яркую и наглядную маркировку продуктов в соответствии с их составом.

При этом, как передает Еuro-pulse, продукты с наименьшим содержанием соли, сахара и вредных добавок должны быть помечены зеленым, а чем больше в продукте вредных ингредиентов – тем ближе цвет маркировки должен приближаться к красному. Всего предлагается использовать 5 цветовых маркеров.

Однако против этой инициативы уже выступила министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Юлия Клекнер. В частности она отмечает, что, согласно такой маркировке свежевыжатый апельсиновый сок будет «вреднее» диетической кока-колы, потому что в нем выше содержание сахара, и это лишь один пример. Она уверена, что оценка «полезности» продуктов по паре показателей не сделает нацию здоровее, а только добавит проблем производителям.

Вместе с тем TRUST.UA ранее писал, что подобные маркировки уже существуют в Великобритании и Франции, а на прошлой неделе она появилась в Бельгии.

Правительства этих стран надеются, что простые и понятные обозначения на упаковке продуктов помогут жителям ответственнее подходить к своему питанию и снизят число людей, страдающих от лишнего веса.

В мае текущего года более 2 тысяч немецких врачей написали открытое письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель, министрам ее правительства и лидерам партий, призвав вести борьбу с излишним употреблением сахара на федеральном уровне.

Медики предлагали комплексные законодательные меры, включая налоги и акцизы на продукты с высоким содержанием сахара (в первую очередь, сладкие напитки), а также запреты на адресованную детям рекламу, по аналогии с ограничениями на употребление табака.

Другими мерами распространение ожирения и диабета в Германии не остановить, – считают авторы пятистраничного документа.

Источник: Trust UA