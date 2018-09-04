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О вреде сахара мы все знаем немало: он снижает иммунитет, приводит к ожирению, отрицательно воздействует на сердце и снижает выработку коллагена, что в ведет к появлению морщин.

Однако диетологи предостерегают: есть продукты, которые могут нанести даже больший урон здоровью. Их лучше полностью исключить из своего рациона (или, по крайней мере, употреблять в очень небольших количествах).

Искусственные подсластители

«Аспартам (как и другие сахарозаменители) не только тормозит процесс похудения, но и безжалостно ведет к набору веса — рассказывает диетолог Брук Альперт. — Ваш мозг не получает сигнала о том, что тяга к сладкому удовлетворена и что вы насытились, поэтому вы продолжаете есть — и съедаете больше, чем вы бы съели, если бы использовали обычный сахар. Плюс аспартам нарушает усвоение жиров в организме, а также препятствует естественной выработке гормонов лептина (отвечает за чувство сытости) и инсулина (контролирует уровень глюкозы в крови)».

Переработанное мясо

Мясо — полезный и питательный продукт, чего нельзя сказать о переработанном мясе. Включая сосиски, бекон и прочие колбасные изделия в свой рацион, вы рискуете заработать различные болезни, в том числе диабет и ожирение.

Причина в том, что в них содержится большое количество опасного для здоровья глутамата натрия — именно ему они обязаны приятным вкусом. Кроме того, диетологи советуют избегать любого дешевого мяса, особенно если вы не знаете точно, откуда оно взялось и в каких условиях производилось.

Гидрогенизированные растительные масла

Гидрогенизированные (то есть превращенные в твердый жир) рапсовое, соевое, сафлоровое, подсолнечное и кукурузное масла — одни из самых опасных продуктов на рынке, считают диетологи. Во-первых, в них очень много калорий, а во-вторых, они содержат большое количество трансжиров. Последние повышают в организме уровень так называемого «плохого холестерина» (ЛПНП) и снижают уровень «хорошего холестерина» (ЛПВП). Нашему организму очень сложно усваивать такие масла: в процессе пищеварения они расщепляются на токсичные вещества, и из-за них мы рискуем заработать сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, диабет и проблемы с иммунитетом. Так что поспешите последовать примеру адептов ЗОЖ — они уже давно перешли на полезные масла — например, кокосовое.

Газировки

«Газированные напитки усиливают чувство голода, вызывают тягу к сладкому и в результате заставляют потреблять больше калорий, чем необходимо организму, — рассказывает Альперт. — Все это может привести к диабету, а высокофруктозный кукурузный сироп, содержащийся в газировке, — вызвать проблемы с переработкой жиров в печени и привести к печеночному стеатозу (неалкогольному ожирению печени)».

Трансжиры

«Трансжиры получаются в результате добавления водорода в растительные масла — в результате они затвердевают и превращаются в очень дешевое и доступное сырье, — объясняет Альперт. — Трансжиры используют при производстве того же фаст-фуда, печенья или конфет, чтобы они дольше сохраняли товарный вид и не портились. Употребление в пищу таких продуктов может увеличить риск диабета, сердечных заболеваний и даже инсульта». Вы уже готовы убить в себе ненасытную любовь к чипсам, картошке-фри и бургерам?

Нитриты

Нитриты добавляются в бекон, ветчину, салями и сосиски в качестве консервантов, а также для улучшения внешнего вида. При высоких температурах нитриты могут образовывать токсичные соединения — нитрозамины, которые увеличивают риск рака поджелудочной железы, желудка и толстого кишечника.

Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы

Этот сироп изготавливается из кукурузного крахмала и используется в качестве загустителя и подсластителя при производстве колбасных изделий, газировок и даже хлеба. Проблема в том, что кукурузный сироп может содержать до 95 % фруктозы (для сравнения, в сахаре только 50 % фруктозы) и способен вызвать заболевания сердца, кишечника и печеночный стеатоз.

Пищевые красители

«С искусственными пищевыми красителями, в частности Yellow 5 и Yellow 6, связывают нарушения концентрации и внимания у детей, а также возникновение аллергических реакций, — говорит Альперт. — В Норвегии и Швеции использование этих красителей уже запретили, а во многих других странах продукты с этими добавками должны быть маркированы фразой «могут оказывать негативное влияние на активность и внимание детей». Так что всегда внимательно читайте этикетку.

Энергетические напитки

Спасаетесь от усталости с помощью энергетиков? К сожалению, эта привычка может плохо сказаться на вашем организме. В одной банке энергетика в среднем содержится 30 граммов сахара и множество сильных стимуляторов: кофеин, таурин, женьшень и L-карнитин. И хотя они способны обеспечить вам временный прилив сил, позже вы рискуете получить непреодолимую усталость, отсутствие аппетита и упавшее настроение. Так что в следующий раз, когда вы захотите взбодриться, просто выпейте стакан воды — возможно, это именно то, что требует ваш организм.

Источник: GLAMOUR

фото: pixabay